El Col·legi de Periodistes col·laborarà amb l'Associació de Directius de Comunicació

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Directius de Comunicació de Catalunya (Dircom Catalunya) han signat aquest dijous un conveni perquè els seus associats es beneficiïn d'un nou vincle professional, ha informat el col·legi en un comunicat.

MÉS INFORMACIÓ Neus Bonet dimiteix com a degana del Col·legi de Periodistes





La degana de al Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, i la presidenta de Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez, han acordat establir un marc de col·laboració entre les dues organitzacions que permetrà la participació recíproca dels associats de cadascuna de les entitats en les seves diferents activitats obertes als seus associats i col·legiats.





L'acord també preveu l'establiment de grups de treball per a l'elaboració de documents i publicacions d'interès comú i la disponibilitat per assessorar tant a col·legiats com a socis sobre qüestions concretes d'interès per a la professió.





També desenvoluparan sessions o similars que acostin els objectius comuns en els grups d'interès, posant l'èmfasi en les universitats, escoles de negoci i altres aliances estratègiques.





Bonet s'ha mostrat convençuda dels beneficis que l'acord representarà per a ambdues institucions, i Martínez ha subratllat el "compromís i l'aposta per l'ètica i la transparència" que implica l'aliança.