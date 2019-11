​El Centenari de l'Orquestra Pau Casals recordarà el llegat musical del músic català

El 13 d’octubre de 2020 es compliran cent anys de la celebració del primer concert de l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana, un projecte que Pau Casals va impulsar i crear el 1919 i que com el mateix músic reconeixia, va suposar un dels reptes més fructífers de la seva vida artística i professional. En aquest sentit, la Fundació Pau Casals impulsa la commemoració d’aquesta efemèride organitzant el Centenari de l’Orquestra Pau Casals 1920-2020 durant l’any 2020 i el 2021. La Generalitat de Catalunya també commemorarà el Centenari.





Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals ha destacat que “l’objectiu del Centenari és el de commemorar la voluntat de compromís amb la humanitat del Mestre, qui creia que la música i la cultura eren vehicles d’emancipació social”.





Per celebrar el Centenari de l’Orquestra Pau Casals, es portarà a terme un programa amb diferents actes, conferències, activitats i concerts que tindran lloc tant a nivell nacional i internacional i comptaran amb la participació i el suport d’orquestres simfòniques, directors, solistes i formacions musicals d’arreu del món, que s’han adherit a la commemoració del Centenari. A més a més, a l’octubre 2020 s’inaugurarà una exposició al Museu Pau Casals del Vendrell, en simultaneïtat amb el Museu de la Música de Barcelona, dedicada a la història de l’Orquestra Pau Casals.









El primer gran acte del Centenari tindrà lloc el 17 de juny amb un acte-concert a CaixaForum Barcelona amb la participació de la Sra. Marta Casals Istomin i la projecció de documents audiovisuals inèdits de Pau Casals.





A la programació prevista per aquesta commemoració, destaquen els concerts que tindran lloc a L’Auditori de Barcelona el proper mes de juny, organitzats amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”. En primer lloc, el 19 de juny la Camerata de Salzburg, una de les principals orquestres de cambra a nivell mundial, amb el concertino Gregory Ahss al capdavant i el joveníssim violoncellista Edgar Moreau, interpretarà simfonies i concerts de F.J. Haydn i W.A. Mozart.





El 21 de juny, el reconegut Sir Mark Elder dirigirà The Orchestra of the Age of Enlightenment. Els acompanyarà el prestigiós pianista Stephen Hough amb un repertori format per peces de R. Wagner i F. Liszt.





Finalment, el 22 de juny, l’Orchestre de Paris, una de les formacions més prestigioses de l’escena internacional, actuarà dirigida per Hannu Lintu, director titular de la Finnish Radio Symphony Orchestra, i amb Christian Tetzlaff com a violí solista, un dels músics més sollicitats i emocionants del panorama de la música clàssica actual. En aquest concert s’interpretarà Beethoven i Strauss.





Referent a aquesta programació, Bernard Meillat, assessor artístic internacional de la Fundació Pau Casals ha explicat que “s’han triat tres orquestres de tres països molt importants per Casals, que interpretaran repertoris també molt lligats al Mestre: França, on va dirigir per primer cop, Anglaterra, per la qual sentia un reconeixement important per la seva lluita contra l’Alemanya Nazi i Àustria, on Casals va dirigir la Filharmònica de Viena a la Casa de Beethoven”.





Celebració Internacional





El Centenari de l’Orquestra Pau Casals compta amb un Comitè d’Honor format per directors i músics de renom internacional que donen suport a la celebració, entre els quals destaquen personalitats excepcionals com Sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Jordi Savall, Antoni Ros Marbà, Josep Pons, Kazushi Ono, Michael Tilson-Thomas, Christoph Eschenbach, Murray Perahia, o Jaime Laredo, entre altres. Aquests músics i directors també s’han adherit a la celebració, dedicant concerts i activitats amb motiu del Centenari.





A més a més, la Fundació Pau Casals impulsa una campanya internacional per tal que orquestres, institucions musicals i músics de tot el món s’uneixin a la commemoració. L’objectiu d’aquesta campanya és que el Centenari es converteixi en una celebració mundial en homenatge al Mestre i que aquesta commemoració serveixi per difondre a través de la música els ideals que Pau Casals defensà incansablement al llarg de tota la seva vida: la democràcia, la justícia i la llibertat.





Les entrades per assistir als concerts del centenari es podran adquirir a través del web de l’Auditori de Barcelona www.auditori.cat a partir del dia 28 de novembre de 2019.