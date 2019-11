Festival de l'humor (i d'indignació) a Twitter pel pessebre d'Ada Colau

No és la primera vegada que l'Ajuntament de Barcelona "es supera" amb el pessebre de la plaça Sant Jaume. Des que els 'comuns' van arribar a el govern municipal, el pessebre de la cèntrica plaça barcelonina s'ha omplert de curiosos que s'acosten més per veure de primera mà l'última creació de Colau, abans que per gaudir d'aquesta tradició nadalenca.





Aquest any, el disseny a força de caixes, andròmines i mobles reciclats ha sorprès els veïns. Alguns d'ells han volgut plasmar a través de Twitter seves impressions sobre el pessebre, entre ells el regidor del PP al consistori, Josep Bou, que ha titllat de "pessebre-traster" el Naixement. Jutgin vostès mateixos.