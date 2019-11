Acaba la trobada entre PSOE i ERC per acostar postures de cara a la investidura

Els negociadors del PSOE i ERC han acabat la reunió prop de les 20.00 de la tarda, després de tres hores de reunió per explorar un acord que permeti als 13 diputats independentistes abstenir-se en la investidura de Pere Sánchez, el que garantiria que aquesta prosperés en segona votació, on tan sols calen més vots a favor que en contra.





(E-D) Salvador Illa Roca, José Ábalos, Adriana Lastra, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové,

es reuneixen al Congrés dels Diputats per tirar endavant el govern de coalició de Unides Podem i PSOE.





A diferència de trobades anteriors, en aquesta ocasió la reunió és entre delegacions més àmplies (tres persones per cada partit i no dos) i té lloc en dependències institucionals de l'edifici Ampliació 3 de Congrés dels Diputats i no a les sales de treball reservades al grup parlamentari aocialista.





La comissió negociadora del PSOE la componen els números dos i tres del partit, Adriana Lastra i José Luis Ábalos, i el secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa. ERC està representada pel diputat Gabriel Rufián; la portaveu i secretària general adjunta, Marta Vilalta, i el diputat al Parlament, Josep Maria Jové, imputat pel seu presumpte paper en l'organització del referèndum de l'1-O.





En el Partit Socialista s'encara la trobada amb relatiu optimisme i, encara que en els últims dies regnava l'escepticisme respecte a poder formar govern abans de Nadal, no llença la tovallola davant la possibilitat d'aconseguir un acord que permeti començar l'any amb un nou Executiu en plenitud de funcions.