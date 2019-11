Endesa desmunta tres línies elèctriques que creuaven l'últim tram del riu Besòs

Endesa ha iniciat aquest dijous les tasques per desmuntar tres línies elèctriques de mitja tensió a 25 kV que encara sobrevolaven el riu Besòs en el seu tram final, abans de la desembocadura de la mar, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs.





En total, es retiraran 450 metres de cable i sis torres metàl·liques, en uns treballs que serveixen per substituir les línies per una altra nova subterrània per seguir abastint el servei als clients de Barcelonès nord.









Els treballs s'han dut a terme amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, i ha estat necessari desprendre el cablejat de les tres línies --de 150 metres de longitud cadascuna-- per deixar les estructures pelades.





Tot seguit, s'ha procedit a desmuntar les torres, de 16 metres d'altitud, i finalment amb una piconadora es esmicolarà la base de formigó que subjecta les infraestructures a terra.





Tots els residus generats es revaloritzaran en una planta de tractament especialitzada, ha explicat la companyia, que ha explicat que en paral·lel s'ha traçat una nova estesa soterrat de 425 metres pel carrer Olímpic de Sant Adrià de Besòs que segueix creuant el pont ferroviari de la línia del Maresme mitjançant un sistema d'estesa tubular fins al carrer Cervantes, a l'altre costat del riu.