Bolsonaro denunciat per crims de lesa humanitat al Tribunal de l'Haia

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha estat denunciat aquest dijous 28 de novembre davant la Cort Penal Internacional (CPI), acusat d'incitar al genocidi i promoure atacs sistemàtics contra els pobles indígenes de país.





La informació ha estat divulgada en un comunicat de l'Col·lectiu de Defensa dels Drets Humans (CADHu) i de la Comissió Arns, dues organitzacions brasileres que són les autores de la representació.





Segons els denunciants, el president ha de respondre per haver comès "crims contra la humanitat" presumptament preveu el Tractat Internacional de Roma, reconegut per la Cort Penal Internacional (CPI) i de què Brasil és signatari des de 1998.





"Les regles de la cort són clares sobre les possibilitats de rendició de comptes dels caps d'estat quan inciten, practiquen o ometen crims contra la humanitat", diu la AChR.





En una denúncia davant el fiscal general del TPI, Fatou Bensouda, els advocats assenyalen que els recents incendis a l'Amazònia, les imatges del qual s'han difós per tot el món, "generen danys ambientals i socials desiguals, difícils de revertir".





A més, els demandants al·leguen que aquests danys estan relacionats amb problemes causats per conflictes de terres per a les empreses agrícoles, les grans obres d'infraestructura, la mineria il·legal i l'explotació fustera.





"Aquestes activitats tenen un gran impacte a la selva i en els pobles que l'habiten i van ser encoratjades en certs moments [pel govern brasiler] i, en altres, ignorades", van dir els autors de la denúncia.









El CADHu és un grup d'advocats que treballa gratuïtament en casos d'interès públic des 2012. La Comissió Arns reuneix exministres i activistes de drets humans.





Les dues organitzacions acusen Bolsonaro i al seu govern d'incitar a violacions i violència contra els pobles indígenes en afeblir les institucions de control ambiental i ignorar els crims ambientals comesos a l'Amazònia.





"La ACHPR i la Comissió Arns creuen que Bolsonaro és personalment responsable d'un crim contra la humanitat, la força motriu darrere de la denúncia", diu el grup.









En rebre la denúncia, la CPI ha de sol·licitar informació als Estats, organismes de les Nacions Unides, organitzacions intergovernamentals o no governamentals i altres fonts que es considerin pertinents per a l'estudi de les acusacions.





Si la fiscal general del TPI considera que hi ha "base suficient" per iniciar una investigació, pot presentar una sol·licitud d'autorització per a una investigació a la Cambra de Comerç preliminar, que depèn d'aquest tribunal internacional.





Des que va assumir el càrrec l'1 de gener, Bolsonaro ha desencadenat una sèrie de controvèrsies a causa de la retòrica anti-ambiental, i ha estat involucrat en una crisi internacional després de l'augment dels incendis a l'Amazònia, amb alguns països, com França i Alemanya, mostrant preocupació per aquest problema.





Entre agost de 2018 i juliol de 2019, la desforestació a l'Amazònia brasilera es va disparar en un el 29,5% i va arribar al seu nivell més alt en onze anys, segons dades oficials.





Segons un informe publicat el 28 de novembre, la desforestació de la selva tropical més del món també afecta les terres indígenes i va augmentar el 74% entre agost de 2018 i juliol de 2019, període en què aquestes àrees van perdre 423 quilòmetres quadrats de cobertura vegetal.





No obstant això, Bolsonaro nega que les polítiques del seu govern siguin la raó d'aquest augment i atribueix l'avanç de la desforestació a fenòmens "culturals" relacionats amb les pràctiques d'explotació i crema que molts habitants de l'Amazònia utilitzen tradicionalment.