El psiquiatre i psicoterapeuta Bartolomé Freire ha presentat les conclusions del seu 'Estudi d'adaptació a la jubilació' inclòs en el seu llibre 'La jubilación, una nueva oportunidad', on descriu cinc perfils sociològics de persones jubilades i ofereix claus per a "una jubilació positiva i amb satisfacció mental".





Per al doctor Freire, "la jubilació és com un passaport, franqueja l'accés a molts llocs, però cada un ha de triar l'itinerari i fer el viatge pel seu compte". Per això ha compartit els seus consells i estratègies per a "una jubilació positiva i amb satisfacció mental en què hi hagi una evolució personal en aquesta nova etapa, en la qual no hi ha un manual que es conegui per dotar de sentit personal a la nova vida com a jubilat".

ELS CINC PERFILS DEL JUBILAT





El psiquiatre ha identificat en el seu estudi cinc tipus de persones jubilades, cadascuna amb diferents característiques, objectius i limitacions. "Conèixer quin tipus de jubilat ets i quines estratègies has de seguir és clau per gaudir d'una jubilació positiva", ha destacat el doctor, que ha afegit que "l'important no és el que es faci, sinó que el que es faci tingui sentit per a un".





El major percentatge de persones jubilades del seu estudi corresponia als 'gaudidors', en un 35,3 per cent, seguits de les 'atrafegades', amb un 29,3 per cent. En tercer lloc, es trobaven les persones 'desenfocades, amb un 15 per cent; seguidament, les 'exploradores', en un 190,7 per cent i, finalment, les 'assossegades' en un 9,3 per cent.





El psicoterapeuta ha determinat que el tipus de persones jubilades més freqüents són les 'gaudidores', el grup el componen fonamentalment les dones, i que conceben aquesta etapa com un període per dur a terme activitats gratificants i plaents, així com evitar horaris fixos, compromisos molt tancats i deixant espai per a la improvisació. Entre els seus reptes d'adaptació es troben la diversitat d'eleccions, que pot frenar la generació d'autèntiques fites amb sentit, i la centralització de l'oci i el gaudi com evasió o per distanciar-se de aspectes problemàtics de la realitat.









El segon tipus de jubilat més freqüent és el 'atrafegat', aquell que en la seva jubilació o bé tracta de seguir treballant o busca una tasca que ocupi el lloc que ha deixat la feina en la seva vida, i a això dediquen la major part del temps. Aquest grup està format fonamentalment per homes amb una vida laboral satisfactòria, un nivell acadèmic alt, i la identitat estava molt centrada en el seu treball, el que pot generar una vivència de pèrdua i de buit més intensa. A més, les seves principals preocupacions sorgeixen de la por a aïllar-se i estar sols, i a perdre els contactes socials.





Per a ells, el psiquiatre ha indicat que la jubilació "és una situació que pot suposar una mica d'angoixa, el que pot portar a que realitzin activitats sense parar, però és recomanable aprofitar aquest estat per enfocar com va a desenvolupar-se la seva jubilació. A la jubilació hi ha llibertat per poder triar i això és molt positiu", ha remarcat.





En la banda oposada es troben les persones que Freire defineix com a 'desenfocades', és a dir, persones que no tenen un pla propi per viure la jubilació, embarcant-se en tasques rutinàries, aprofitant les demandes de l'entorn i que poden arribar a sentir una certa insatisfacció amb la seva situació actual. L'expert ha explicat que això es deu fonamentalment a la manca d'un pla de jubilació. "És bo preparar-se, tot i que no és imprescindible. Es pot començar recollint informació, matricular-se en algun curs, inscriure en alguna associació", ha aconsellat.





No obstant això, per a altres persones la jubilació pot suposar un punt d'inflexió en les seves vides. Aquest és el cas de les persones jubilades 'exploradores', que aprofiten aquest període per ampliar els seus horitzons, provar activitats noves que no havien pogut desenvolupar prèviament o explorar noves capacitats artístiques. Les persones jubilades exploradores "han de ser més tolerants a l'hora d'acceptar que els resultats que s'obtenen no responguin plenament a les expectatives creades i han de ser més realistes a l'hora de seleccionar els objectius", ha indicat.





En l'últim grup es troben les 'assossegades', l'objectiu principal és la tranquil·litat i la serenitat, organitzant la vida cap a l'harmonia i el recolliment, primant el centrar-se en el que procura el seu benestar i el del seu cercle més íntim, centrats en la llar i la parella. Aquest grup el componen els homes de més edat i les dones que porten poc temps jubilades. Aquestes persones corren el perill de aïllar-se, ja que en distanciar limiten el seu intercanvi amb el món exterior.





BRETXES DE GÈNERE EN LA JUBILACIÓ





una de les principals conclusions extretes per Bartolomé Freire en el seu 'Estudi d'adaptació a la jubilació' són les diferències de gènere entre els homes i les dones a l'hora d'adaptar-se a la jubilació. Així, les dones són més gaudidores que els homes a l'hora d'adaptar a aquesta nova etapa. Ells solen experimentar un perfil més atrafegat i, en segon lloc, de tipus plaent.





Així mateix, la rellevància del rol laboral també influeix en al seu diferent accés a la jubilació. D'aquesta manera, les dones es prejubilen el doble que els homes, mentre que només un terç dels homes decideix anticipar la seva jubilació. Freire ha ressaltat que per a les dones, en molts casos, "la jubilació estava sent una cosa gairebé inèdit en la seva vida" i és una oportunitat per compensar el que no han tingut prèviament, "podent satisfer alguna cosa que a la resta de la seva vida havia estat insatisfet, tenint una sensació de no haver viscut en funció dels seus desitjos, cosa que cap home de l'estudi va expressar", ha relatat.





CONSELLS PER A UNA JUBILACIÓ POSITIVA





La jubilació imposa una sèrie de canvis per als que moltes persones no estan preparades. Per a això, Freire ha aportat una sèrie de recursos psicològics que afavoreixen una bona adaptació davant la nova etapa que suposa la jubilació.





En primer lloc, el doctor ha recordat que les persones que entren en aquesta etapa han de comprendre que el moment i la forma d'accedir a la jubilació no sempre respon a l'esperat ni està controlat pel propi subjecte. Això pot donar-se en casos com la prejubilació. Els prejubilats han de gestionar emocions que sorgeixen inevitablement en el moment en què es deixa l'empresa, això pot fer més difícil l'adaptació a la jubilació als primers anys.





De la mateixa manera, quan la prejubilació ha estat iniciativa de l'empresa, es pot convertir en un assumpte dolorós, i la cessió de l'activitat pot suposar un duel. Aquest duel es complica quan un sent que l'empresa ha prescindit de la pròpia persona. En aquests casos, el doctor ha recomanat no estancar-se i ser flexible.





"La jubilació és un període de la vida on la persona té l'oportunitat de fer el que vulgui. El que importa no és tant el que es busqui, sinó que tingui sentit, que respongui a les necessitats de la persona i que els plans tinguin sentit íntim. Han de tenir el valor de aventurar-se en algun terreny nou, això és estimulant i sol potenciar la creativitat de les persones", ha aconsellat.





En general, l'experiència general és que "durant els primers anys tenen més dificultats, però al llarg dels anys hi ha una adaptació reeixida", ha afirmat. "La població de jubilats està creixent exponencialment, i es calcula que el 2050 es va a multiplicar el seu nombre. Això és especialment interessant per al sector dels negocis, ja que tenir en compte aquests perfils pot ser útil per explotar les possibilitats de l'empresa", ha conclòs.