Robert Moreno pren la paraula: "Si jo no hagués seguit, Luis Enrique no seria seleccionador"

La ruptura de l'antiga relació d'amistat que unia a Luis Enrique i Robert Moreno sembla més que evident. El mestre i el deixeble fa dies que mantenint una querella verbal sobre què va passar entorn al seu pas per la selecció espanyola de futbol.





Aquest dijous a la tarda, Robert Moreno ha volgut donar la seva versió dels fets després que Luis Enrique l'acusés de "deslleial" per voler perpetuar-se al capdavant de la 'roja'.





Encara que Moreno ha començat agraint a el míster seu paper de mentor --"vull agrair a Luis Enrique els nou anys que he estat amb ell"--, la suavitat del to s'ha anat endurint a mesura que Moreno donava resposta a totes les acusacions de l' actual seleccionador.









"Quan Luis Enrique va anunciar que se n'anava, amb una renúncia irrevocable, el president em va dir que jo havia de ser el seleccionador, i que ho seria fins després de l'Eurocopa", ha revelat Moreno, afegint que "abans d'acceptar també se li va demanar permís a Luis. El vaig tenir a través de Joaquín [el psicòleg]".





Amb el consentiment mitjançant de Luis Enrique, Moreno es va encarregar de la selecció fins que el primer va reprendre el seu lloc. Va ser al setembre quan després d'una reunió mantinguda entre tots dos, Luis Enrique li va comunicar personalment que ja no desitjava comptar amb ell entre la seva 'staff'.





"Em vaig quedar en estat de xoc. Me'n vaig anar i només sortir ho vaig fer saber a tot staff. Perquè tot el staff ha estat al corrent de tot el que ha passat. Vam estar una setmana 10 dies destrossats. Preguntant-me què havia fet malament per que Luis Enrique no volgués comptar més amb mi", confessa Moreno.





Així mateix, durant la seva compareixença Moreno ha apuntat que la seva presència era la millor garantia que en un moment o altre tornaria Luis Enrique. Havent estat la seva mà dreta, "no se li escapa a ningú que, si jo no hagués seguit, hi hauria un altre seleccionador".





"Sincerament, no sé per què Luis no vol que estigui amb ell. En tot el temps que he treballat amb ell he demostrat que no sóc això que diu [deslleial]. Passaran els anys i seguiré sense saber-ho", ha conclòs Moreno.