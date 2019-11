El Circ Històric Raluy torna a Barcelona amb 'Un viatge en el temps'

"Carlos Raluy no era una persona extraordinàriament culta, i els seus acudits eren molt dolents, però va estimar el circ des de la seva infància", va dir el seu germà Francis, i va afegir que "quan era nen i els seus germans ens dedicàvem a jugar, ell fabricava circs en miniatura perquè portava el circ a les venes". Carles, un dels membres d'aquesta saga d'artistes de circ i varietats i cofundador i director del Circ Històric Raluy, va morir sobtadament fa uns dies, poc abans de venir amb tota la seva troupe a Barcelona per fer la tradicional campanya de Nadal al recinte portuari, davant de Correus amb el nou espectacle 'Un viatge en el temps'.





MÉS INFORMACIÓ Mor a Barcelona el creador del Circ Raluy, Carlos Raluy

La història de la família Raluy ve d'antic. Va ser l'11 de febrer de 1911 quan va néixer Luis Raluy Iglesias i, tot i que va veure la primera llum a Carcassona, es va criar a Sant Adrià del Besòs. Luis va mamar l'ambient de l'espectacle de mans del seu pare Francesc, que anava de poble en poble amb una cabra i un ós, entretenint a la bona gent amb què es trobava per algunes monedes. Amb aquest aprenentatge no és estrany que Luis es colés a la primera carpa amb la qual es va trobar i començar a assajar els números que havia vist. Amb tan bon resultat que, quan va saber que el trio Siles tenia una baixa, es va oferir per cobrir-la i amb 20 anys va començar una vida nòmada que no s'acabaria sinó amb la mort.





Això sí, va tenir una interrupció, obligada i forçosa, per mor de la guerra civil i del posterior estada en un camp de concentració. Després de la recuperació de la llibertat arribar el moment de la retrobada amb la seva vocació. Luis va acudir llavors a el famós London Bar del carrer Comte d'Assalt de Barcelona, centre de reunió d'artistes de circ i varietats i punt de contractació, per buscar feina. Va entrenar a la seva nòvia Marina Tomàs Jorba per al treball de la barra i es van enrolar en alguns dels nombrosos circs que recorrien Espanya en aquell temps. Marina i Luis van tenir descendència, Luis, Carlos Eduardo i Francis, destinats des del seu naixement a perpetuar la saga circense. Van viatjar per Àsia i Àfrica i quan la sort se'ls va torçar a Hong Kong el 1963, van tornar a Espanya, enrolant llavors en altres circs amb els que van seguir un periple inacabable, que va acabar amb la disgregació familiar. Avui són diversos els circs que porten el nom de Raluy sent el Històric un d'ells. Un circ que, a més, ha sabut conservar l'esperit col·leccionista de la família, obstinada a recuperar vells carros que fan de la campa un veritable museu a l'aire lliure.





La mort de Carles fa una setmana ha obligat a replantejar alguns aspectes de 'Un viatge en el temps', però el nou xou es presenta a la ciutat comtal amb tot esplendor, sota un Chapitô carregat d'història i envoltat d'una vintena de belles caravanes , algunes gairebé centenàries. Una dotzena d'artistes d'Itàlia, Hongria, Portugal, Ucraïna i, per descomptat, Espanya, mostraran les seves capacitats artístiques en les diverses especialitats: acrobàcia aèria, contorsionisme, forçut, malabarisme, equilibrisme i, per descomptat, en l'humor, amb la indispensable presència de Sandro Roque com a pallasso. Carles ja no estarà com el director i presentador que va ser fins ahir mateix, però el seu esperit romandrà tant en el desenvolupament de la funció, com al llarg de l'ample món on que els seus germans, fills -el seu filla Rosa va estar en la presentació i va pronunciar 1 sentides paraules- i nebots segueixin fent realitat el major espectacle del món.