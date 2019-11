Dos morts en l'atac "terrorista" en el Pont de Londres

Diverses persones han resultat ferides en un apunyalament que s'ha produït aquest divendres en l'emblemàtic Pont de Londres i al qual la Policia considera ja com un "incident terrorista", segons ha informat el màxim responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, que ha informat que el sospitós ha mort per trets dels agents.









"Puc confirmar que aquest sospitós va morir en el lloc dels fets", ha assenyalat Basu, precisant que "diverses persones han sofert ferides durant aquest incident". Més tard, dos d'aquestes persones han mort.





Segons ha indicat al seu Twitter, han rebut un avís per un "apunyalament prop del Pont de Londres" a les 13.58 hores. Immediatament després, al lloc s'han personat els serveis d'emergència, la Policia Metropolitana i la Policia de Londres.





"En aquest moment, les circumstàncies al voltant de l'incident en el Pont de Londres segueixen sense estar clares. No obstant això, com a mesura de precaució, estem responent com si fos un incident d'índole terrorista", ha assenyalat.