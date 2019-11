Arturo Vidal confessa que no se sent a gust al Barça

Arturo Vidal ho ha deixat clar: o guanya més protagonisme al Barça, o deixarà l'equip. Així de contundent ha volgut mostrar-se el futbolista en una entrevista concedida aquest dijous.





"Van passar diversos partits que no jugava. De vegades, ho feia bé i a l'altre partit no em tocava. Això em tenia, em té, trist. Si al desembre, o quan acabi la temporada, no sento que sóc important aquí hauré de buscar una solució i ampliar horitzons per ser important", ha afirmat amb rotunditat.









A més, el futbolista no s'ha mossegat la llengua sobre el nivell de joc culer. "Un podria dir que tot està bé però, clarament, l'equip, per aconseguir els objectius, per aixecar la copa per tal de campionat, ha de millorar molt. Estem a temps. Hem de començar a donar el màxim, o a treballar molt més", ha analitzat el jugador.