Dembélé estarà 10 setmanes de baixa per la tercera lesió de la temporada

El davanter de l'FC Barcelona Ousmane Dembélé té per a 10 setmanes de baixa després de la lesió que va patir dimecres a Lliga de Campions contra el Borussia Dortmund, i que va confirmar el club aquest divendres com "una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta".





Dembélé acomiada ja el 2019 i no tornarà als camps fins al febrer, per culpa de la mala dels seus tres anys a la Ciutat Comtal: les lesions. Per al gal, el de Dortmund, a prop del minut 20 i al el caure del salt a la recerca d'una pilota, és el tercer contratemps físic del que va de temporada.









"Les proves realitzades han confirmat que el jugador del primer equip Ousmane Dembele té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta. El temps aproximat de baixa és al voltant de 10 setmanes", va anunciar el Barça aquest divendres, després que dijous no es poguessin encara realitzar les proves per la inflamació.





"El jugador francès ha participat en vuit partits aquesta temporada, quatre de Lliga i quatre de la Lliga de Campions. A més, Ousmane Dembélé ha marcat una diana aquest curs a la competició domèstica contra el Sevilla al Camp Nou", resumeix el Barça.