Iberdrola i IFEMA s'uneixen per impulsar la mobilitat elèctrica

Iberdrola i IFEMA han decidit unir-se en la seva estratègia per promoure l'electrificació del transport, mitjançant la signatura d'un acord pel qual l'energètica es converteix en soci estratègic d'IFEMA per impulsar, a través de diferents accions, la mobilitat sostenible.

En el marc d'aquesta col·laboració, la primera de les iniciatives ha consistit en la posada en marxa del primer aparcament sostenible públic disponible a un recinte firal a Espanya. El pàrquing estarà operatiu a partir de demà i serà posat a disposició dels participants en la Cimera Mundial de Clima (COP 25), que acull IFEMA des de la setmana que fins al 13 de desembre.





L'aliança estratègica ha estat rubricada aquest matí per la consellera delegada d'Iberdrola Espanya, Ángeles Santamaría; i el president del Comitè Executiu d'IFEMA, Clemente González Soler, que han visitat el nou aparcament verd, denominat 'Aparcament recàrrega elèctrica Iberdrola', i han realitzat la primera recàrrega elèctrica.





La infraestructura desplegada a IFEMA per Iberdrola permet la recàrrega simultània de 34 vehicles elèctrics YFORMA part d'altres iniciatives que ambdues entitats desenvoluparan de forma conjunta, com és l'organització i participació en activitats per a la divulgació i el foment de la mobilitat elèctrica, en línia amb la seva estratègia de promoure la transició energètica cap a un model més sostenible i competitiu i avançar en la descarbonització de l'economia.









"L'acord aconseguit constata la importància de col·laborar conjuntament amb tots els agents implicats en la mobilitat sostenible. En IFEMA hem trobat un aliat excel·lent amb el qual avançar en la posada en marxa de solucions per a la recàrrega i respondre, així, als reptes de la mobilitat elèctrica, basada en energia neta i sense emissions de CO2", explica Àngels Santamaría, CEO d'Iberdrola Espanya. Així mateix, apunta que "l'electrificació del transport, sumada a l'increment imparable de l'energia elèctrica procedent de fonts renovables, contribuiran de manera decisiva a la reducció de la contaminació de les nostres ciutats i a l'increment de l'eficiència energètica".





Per la seva banda, el president del Comitè Executiu d'IFEMA, Clemente González Soler, ha assenyalat que "aquesta aliança per la qual Iberdrola passa a ser soci estratègic de la institució és un pas decidit en la nostra política de Responsabilitat Social i en el nostre compromís amb el pacte Mundial de Nacions Unides. La materialització d'aquest acord no s'ha fet esperar, amb la inauguració del primer pàrquing per a recàrrega d'elèctrics d'un recinte firal a Espanya, la posada en marxa de la qual coincidirà amb el major esdeveniment polític al voltant de l'entorn, com és la Cimera Mundial del clima, que des d'IFEMA hem tingut l'honor d'assumir la producció de l'esdeveniment i de ser la seva seu a Espanya".





Energia verda i solucions digitals





El 'Aparcament recàrrega elèctrica Iberdrola', que segons estimacions podria ser utilitzat per a la recàrrega de 13.000 vehicles elèctrics a l'any, subministrarà energia 100% verda, procedent de fonts de generació neta, amb certificats de garantia d'origen renovable (GDOS). En base a aquest ús, les emissions evitades de partícules de CO2 a l'atmosfera s'elevarien a 226 tones anualment.





Així mateix, els usuaris d'aquesta infraestructura a IFEMA realitzaran la recàrrega de forma senzilla i digital, a través de l'app de Recàrrega Pública d'Iberdrola, amb la qual poden geolocalitzar, reservar i pagar a través del mòbil.





Liderant la transició energètica





L'acord assolit aquest matí forma part dels plans d'Iberdrola per impulsar i liderar la transició energètica i l'electrificació del transport com a via per a la lluita contra el canvi climàtic.





Iberdrola desenvolupa un Pla de Mobilitat Sostenible, que preveu el desplegament de 25.000 punts de recàrrega de vehicle elèctric a Espanya fins 2021, dirigit a llars, empreses, així com en zones urbanes i interurbanes d'accés públic. El programa inclou la instal·lació d'estacions de recàrrega ràpida, súper ràpida i ultra ràpida a les principals autovies i corredors de país, arribant a totes les capitals de província i permetent recórrer Espanya de cap a cap.





Iberdrola treballa en diferents iniciatives per a 'mobilitzar' a tots els actors implicats en el desenvolupament de la mobilitat sostenible, des d'administracions a institucions, empreses i fabricants de vehicles elèctrics.





Recentment, la companyia s'ha convertit en la primera empresa espanyola a subscriure la iniciativa EV100 de TheClimateGroup, amb l'objectiu d'accelerar la transició cap als vehicles elèctrics, comprometent-se a electrificar tota la seva flota de vehicles i facilitar la recàrrega a el personal en els seus negocis a Espanya i Regne Unit a 2030.