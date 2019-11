La Crida es consolida després de la sentència de l'1-O i les eleccions generals

La Crida Nacional per la República, impulsada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exlíder de l'ANC pres Jordi Sànchez, es reuneix aquest dissabte per consolidar el seu desplegament un cop coneguda la sentència de Tribunal Suprem (TS) de l'1-O i celebrades les eleccions generals del 10 de novembre.









Es tracta d'una reunió prèvia a Consell de Representants -que es farà quan totes les territorials de el moviment s'hagin constituït oficialment-, i comença les 10.00 hores al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).





En la trobada, es fa balanç de la feina feta i dels reptes de futur, i es produeix en plenes negociacions entre el PSOE i ERC per la investidura de el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i amb l'assignatura pendent de JxCat per reordenar el seu espai polític.





Amb aquesta reunió, la Crida prossegueix la seva activitat, després que convoqués les seves bases al juliol i es reactivés al setembre amb una assemblea per constituir sectorials ideològiques.





El moviment, fundat el 27 de gener, és formalment una associació -encara que també està registrada com partit- i, malgrat que no es defineix com a partit, molts dels membres de la seva direcció juguen un important paper en l'espai polític de JxCat.