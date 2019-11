Richard Damania: "Si no es prenen mesures l'aigua serà escassa en les regions on ara és abundant"

Richard Damania és assessor econòmic superior de el Banc Mundial. És l'economista líder mundial en la pràctica de l'aigua del Banc Mundial. Dirigeix el treball de la Pràctica en treballs analítics, d'assessorament i operatius relacionats amb el paper de l'aigua i l'economia. Abans d'unir-se al Banc Mundial, va ser professor d'economia a la Universitat d'Adelaida a Austràlia. Ha publicat extensament més de 100 articles que abasten assumptes que van des de Recursos Naturals, Economia d'Infraestructura, Canvi Climàtic i Economia de la Regulació.









Què significa l'informe "Alt i sec" del Banc Mundial?





L'escassetat d'aigua, exacerbada pel canvi climàtic, podria costar a algunes regions fins al 6% del seu PIB, estimular la migració i provocar conflictes. Els efectes combinats del creixement de la població, l'augment dels ingressos i l'expansió de les ciutats faran que la demanda d'aigua augmenti exponencialment, mentre que el subministrament es torna més erràtic i incert.





A menys que es prenguin mesures aviat, l'aigua serà escassa en les regions on actualment és abundant, com Àfrica Central i Àsia Oriental, i l'escassetat empitjorarà en gran mesura en les regions on l'aigua ja és escassa, com el Mig Orient i el Sahel a l'Àfrica. Aquestes regions podrien veure el seu creixement disminuir fins a un 6% del PIB per al 2050 a causa dels impactes relacionats amb l'aigua en l'agricultura, la salut i els ingressos.

Com podria neutralitzar l'impacte negatiu del canvi climàtic a l'aigua?





L'adaptació reeixida requerirà inversions a major escala en conques hidrogràfiques saludables i infraestructura hídrica, millores dramàtiques en l'eficiència de l'ús de l'aigua i la integració de nous riscos climàtics, com inundacions i sequeres, en tots els nivells de planificació i operació.





Quines polítiques s'haurien d'aplicar per a un millor ús de l'aigua?





Quan es tracta de l'agricultura, es necessiten els senyals econòmics correctes per controlar la demanda d'aigua a l'incentivar i encoratjar als agricultors a conrear cultius menys assedegats en regions amb escassetat d'aigua. Per exemple, en lloc de subsidiar entrades clau com l'aigua, que encoratja els agricultors a conrear productes com arròs i cotó en àrees amb escassetat d'aigua, els agricultors poden cultivar cultius resistents a la sequera, el que significa que quan una sequera inevitablement colpeja, els agricultors són més resistents.





A les ciutats, una infraestructura de subministrament d'aigua urbana millorada i serveis públics d'aigua millor regulats poden augmentar la resiliència i conduir a un millor accés a aigua fiable i segura per a les empreses formals i informals a les ciutats. Això vol dir tapar les fuites i fixar el preu correcte de l'aigua, perquè no es malgasti, i possiblement subsidiar l'aigua per als consumidors més pobres.





Què han de fer els governs davant l'escassetat d'aigua?





L'administració de l'aigua millorada paga alts dividends econòmics. Quan els governs responen a l'escassetat d'aigua augmentant l'eficiència i assignant fins i tot el 25% de l'aigua a usos més valuosos, com pràctiques agrícoles més eficients, les pèrdues associades amb l'escassetat disminueixen dràsticament i per a algunes regions poden fins i tot desaparèixer.





A les regions extremadament seques del món, es necessiten polítiques de més abast per evitar l'ús ineficient de l'aigua. Calen polítiques i reformes més estrictes per fer front a la intensificació de l'estrès climàtic.





Quines polítiques d'inversió haurien de fer els governs?





És cada vegada més important que tractem l'aigua com un recurs valuós, esgotable i degradable que és. Aquest canvi radical requerirà una cartera de polítiques que reconeixen els incentius econòmics involucrats en la gestió de l'aigua des de la seva font, fins a l'aixeta i de tornada a la seva font.





Quin paper haurien de jugar les inversions privades en infraestructura? És la col·laboració publicoprivada bona per millorar la infraestructura de l'aigua?





Ja sigui de gestió pública o privada, és fonamental que els serveis d'aigua i sanejament mantinguin la transparència, la rendició de comptes i la sostenibilitat social, ambiental i financera. Els governs clients decideixen quin tipus i model de prestació de serveis d'aigua i sanejament és el més apropiat per a les seves circumstàncies.





Quin paper juga el sanejament com a element per millorar la qualitat de l'aigua per a consum humà?





A mesura que els països creixen i es desenvolupen, el còctel de productes químics i vectors que han de bregar amb els canvis. Els contaminants de la pobresa dominen els països pobres amb una infraestructura de sanejament limitada i fonts d'aigua no millorades i inclouen coliformes fecals, contaminants geogènics no administrats i escombraries en general que obstrueix les vies fluvials. És ben sabut que el sanejament comporta grans càrregues de salut, de manera que aquesta és una prioritat en les primeres etapes de desenvolupament.





Com és la situació a Amèrica Llatina? Xile està al capdavant de sanejament i tractament d'aigües?





Els desafiaments que enfronta l'escassetat d'aigua en els propers anys?





El segle XXI és testimoni de la col·lisió de dues tendències poderoses: l'augment de les poblacions humanes juntament amb un clima canviant. Amb el creixement de la població, la demanda d'aigua creix exponencialment mentre que el canvi climàtic fa que la pluja sigui més erràtica i menys predictible.





Quin paper juga l'aigua en l'economia?





El creixement econòmic és un "negoci assedegat". L'aigua és un factor vital de producció, de manera que la disminució dels subministraments d'aigua es tradueix en un creixement més lent. Garantir un subministrament d'aigua suficient i constant sota una escassetat creixent és essencial per aconseguir l'alleujament global de la pobresa.





Aquesta entrevista ha estat publicada originalment a The Economy Journal