El president de Flandes crida al diàleg entre governs perquè "Catalunya viu temps difícils"

El president de Flandes, Jan Jambon, ha assegurat que "Catalunya viu temps difícils" i ha defensat una resolució de Parlament de Flandes que insta al diàleg polític entre el Govern de la Generalitat i el Govern central i la llibertat per als presos sobiranistes.









Ho ha dit en una compareixença conjunta en català, anglès i flamenc amb el president de la Generalitat, Quim Torra, amb qui s'ha reunit aquest dissabte al Palau de la Generalitat; després de la trobada tots dos dirigents han escoltat, des del Pati dels Tarongers, el carilló de la Generalitat que ha interpretat l'himne de Flandes.





Jambon també ha reclamat que la nova Comissió Europea escolti a Catalunya i ha apel·lat a la col·laboració entre Flandes i Catalunya per "construir una Europa més democràtica".

"No vivim temps corrents a Catalunya", ha opinat Jambon, que ha desitjat que es porti a la pràctica la resolució de Parlament flamenc, i ha afegit que la paciència i la perseverança de el poble català ha estat posada en dubte, en les seves paraules.





Preguntat per si ja havia fixada una data per a la reunió amb l'ambaixadora espanyola a Bèlgica, Beatriz Larrotcha, Jambon ha dit que encara no han fixat un dia per a la trobada i ha desitjat que es produeixi "en els pròxims dies o setmanes".







Ha afirmat que quan es reuneixin li explicarà el contingut de la resolució de Parlament flamenc sobre Catalunya, que "no és tant si Catalunya hauria o no ser independent, sinó com es respon davant d'aquestes persones que lluiten per la independència, com són tractades en la presó i a l'exili ", ha concretat.





Per la seva banda, Torra ha instat la Unió Europea (UE) a establir un mecanisme "que pugui permetre la integració de nous estats independents nascuts per vies democràtiques" dins de la Unió.





Torra ha defensat el dret d'autodeterminació pacífica com la "base per a una solució política a Catalunya", ha reclamat un referèndum com el d'Escòcia i ha assegurat que confia en la justícia belga, sobre els casos de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica.





Ha defensat que la democràcia és el camí per accedir a la llibertat i que "la fórmula al segle XXI no pot ser una altra que l'exercici de el dret a l'autodeterminació", i ha afegit que s'ha d'escoltar a la voluntat popular.





El president català ha explicat que a la reunió han parlat de la col·laboració entre Flandes i Catalunya i ha cridat a "sumar la força de les nacions sense estat", després del que ha agraït la solidaritat de la vila flamenca.