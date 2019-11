El Reial Madrid venç l'Alabès i posa pressió al Barça

El Reial Madrid ha lligat aquest dissabte el liderat de manera provisional després de vèncer l'Esportiu Alavés en Mendizorrotza (1-2) en la quinzena jornada de Laliga Santander, en un duel en què els de Zinédine Zidane van aconseguir avançar-se a pilota aturada i van reaccionar a temps després de l'empat de el quadre basc.













La pluja, que va refermar durant la segona part, es va aliar amb els dos després d'un empat sense gols a la mitja part. Ramos va desencadenar les hostilitats només reprendre el xoc, després d'un servei de falta, i tot i que Lucas Pérez va aconseguir igualar-ho després d'un penal comès pel propi capità blanc, Carvajal va respondre ràpid per tornar a posar els seus per davant i confirmar les bones sensacions que va deixar l'agredolç empat de dimarts contra el Paris Saint-Germain en 'Champions'.





El record de l'any passat, quan un gol de Manu García -aquest dissabte a la banqueta- els va donar la victòria en el descompte al coliseu vitorià, va esperonar els d'Asier Garitano, que van buscar sorprendre a la contra sustentats en una sòlida defensa que no va fer tot just concessions a la primera meitat.





En una d'aquestes primeres sortides ràpides (min.6), Aleix Vidal va caure a l'àrea després d'un contacte de Militão, una acció que Cuadra Fernández no va interpretar com a penal i que va sancionar amb groga per al jugador català per simulació.





Enmig de constants canvis de banda i tractant de sorprendre a l'esquena a la defensa local, la rèplica no va trigar a arribar a un centre d'Isco que va estar a punt de caçar Gareth Bale i que Ximo Navarro, en el seu intent per aclarir, va estavellar al pal davant la mirada impassible de Pacheco i el sospir d'alleujament de tot l'estadi quan la fusta el va repel·lir.





El malagueny també va protagonitzar la següent ocasió madridista, en una passada enrere de Carvajal que el migcampista va enviar per sobre de la porteria babazorra, i Casemiro, al 37, va ser el que més a prop va estar d'obrir el marcador amb una fuetada des de la frontal que Pacheco va enviar a córner.





L'Alabès es va acostar a una acció de Lucas Pérez sobrepassada la mitja hora que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc quan Arèola, per precaució, ja havia salvat amb els peus. Amb tots dos equips en vestuaris, la pluja va començar a refermar.





RAMOS TRENCA LA IGUALTAT





Va ser a pilota parada com els de Zinédine Zidane van aconseguir estrenar el lluminós, tot just cinc minuts després de la represa; Toni Kroos va posar un gran centre des de la dreta que Sergio Ramos va pentinar per superar Pacheco. El gol va obligar els vitorians a anar-se'n a dalt, i aviat van trobar premi.





Només 13 minuts després del tant blanc, el mateix capità blanc va ficar el braç a la cara a Joselu i el col·legiat no ho va dubtar a l'hora de decretar penal; Lucas Pérez va enganyar Areola amb un xut fort per posar un empat que duraria molt poc. Aquest cop des de l'esquerra, Modric va posar un centre que Isco va rematar de cap a l'àrea i que va tapar Pacheco, però el rebuig el va capturar Carvajal per fer l'1-2 (69).





Lluny d'ensorrar, els de Garitano van buscar amb afany neutralitzar el tant de lateral blanc, i van poder aconseguir-just abans del descompte. Primer Lucas es va topar amb Marcelo just quan la pilota estava a punt de colar-se en les malles, i després del córner posterior, Manu García va estar a punt de repetir com a heroi en una acció que va desbaratar en l'últim moment Arèola atrapant la pilota.





Ja en el temps extra, Fede Valverde va poder sentenciar en un xut que va marxar fregant el pal, però el marcador ja no es va moure. D'aquesta manera, els madridistes, amb la seva tercera victòria consecutiva, dormiran líders amb 31 punts, a falta del que passi en el duel entre l'Atlètic (25) i el FC Barcelona (28) de diumenge. L'Alabès, per la seva banda, interromp un seguit de dos triomfs seguits i es manté en la meitat de la taula amb 18 unitats.