Aquests són els 5 canvis de la selectivitat 2020

La convocatòria de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (ABAU), anteriorment coneguda com a selectivitat, experimentarà diversos canvis organitzatius de cara a l'any 2020.

















El primer d'ells, segons ha informat la Comissió Interuniversitària de Galícia (CIUG), rau en la data dels exàmens, que se celebraran entre el 9 i el 11 de juny i entre l'1 i el 9 de juliol amb l'objectiu que se celebrin entre dimarts i dijous (en lloc de dimecres a divendres).



Així mateix, una de les novetats serà l'ampliació de l'horari de les proves, que inclouran la tarda d'el tercer dia. Aquesta franja està reservada "per a possibles incidències que puguin sorgir", i així evitar problemes com els registrats l'any passat.



D'altra banda, s'ajuntaran en un únic procés les reclamacions, les segones correccions i les reclamacions a la segona correcció, que passaran a denominar-se 'revisió'.



Aquest nou procés permet als interessats disposar d'un termini de tres dies des de la publicació de les qualificacions per sol·licitar aquesta revisió en un o diversos exàmens. S'analitzarà si va existir algun error material en la prova, es realitzarà una segona correcció, entre altres mesures.



Finalment, les crides per a la matrícula es realitzaran en dos dies amb la intenció de poder comptar amb quatre abans d'acabar el mes de juliol i facilitar la matrícula de l'alumnat. "Després de cada crida, en el cas de no ser cridat a matrícula, caldrà reconfirmar l'interès a seguir en els llistats de la CIUG", afegeixen.