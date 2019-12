Ada Colau creu en la col·laboració públic-privada només en habitatge i amb Jaume Roures

Haver estat portaveu de la PAH sembla no haver deixat empremta ni en l'alcaldessa Ada Colau ni en el seu responsable d'habitatge en el consistori barceloní, l'exdiputada, Lucía Martín, ja que aquesta setmana l'Ajuntament anunciava l'adjudicació d'un solar municipal a capital privat per a la construcció d'habitatges de lloguer assequible.



Cal recordar ara que l'exalcaldessa, Ana Botella, va haver de donar explicacions davant els tribunals per vendre 1.860 habitatges socials a Fons Voltors, després de ser acusada de ser la "responsable comptable" de l'alienació de patrimoni públic. Així ha estat tota una sorpresa que aquesta setmana, A dóna Colau, l'adjudicació, a una filial del holding empresarial de Mediapro propietat de Jaume Roures, d'un solar municipal per a la construcció d'habitatges de lloguer assequible.









L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau / Catalunyapress





Cada matí Colau en mirar-se al mirall no s'ha de reconèixer ja, perquè constantment juga a la confusió. Amb la mà esquerra no deixa d'autoproclamar defensora dels serveis públics i la re municipalització de la seva gestió i amb la dreta manté privatitzats altres o els lliuraments a mans privades sense despentinar-se. Per aquest motiu el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) barceloní continuï en mans de dues multinacionals, tot i les contínues queixes de les seves treballadores familiars i ara lliuri la construcció d'habitatge de lloguer assequible a una empresa privada. En què quedem, alcaldessa?, es deuen estar preguntant que cada dia segueixen els vaivens de les seves decisions "pel bé comú" al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona.





Amb aquest projecte, l'alcaldessa, busca incrementar en 47 pisos més el parc d'habitatge assequible de la ciutat, sota el disseny de Mediaurban (filial de Mediapro). Aquest és el primer solar que l'Ajuntament adjudica a una iniciativa privada empresarial perquè edifiqui. En una admissió vetllada que és necessària la collaboració publicoprivada (CPP) que nega en altres àmbits, com per exemple en la gestió de Mediaurban s'encarregarà del disseny i la construcció de 47 pisos en un solar municipal edificable de 4.340 m2 conegut com a Illa Sibèria. La gestió i l'administració l'ha de fer la Fundació Habitat3, impulsada des de la Taula de Tercer Sector . I els pisos tindran una superfície útil d'entre 50 i 80 metres quadrats. La proposta conté habitatges de doble orientació (una façana al carrer i l'altre a interior d'illa) formats per un gran espai de menjador; una cuina oberta que ocuparà l'espai central i articularà la distribució de l'habitatge i que permetrà l'agrupació en dues, tres o quatre habitacions en funció de les necessitats d'ocupació; i dues terrasses amb portes vidriades per afavorir la visió dels espais verds de l'entorn.



La regidora d'Habitatge i Rehabilitació i presidenta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i rehabilitació, ha destacat en declaracions a RAC1, els avantatges de la promoció privada d'habitatges: "D'entrada, la agilitat més gran que tenen. Els agents privats no estan sotmesos a lleis que sí que condicionen la promoció pública i cal captar recursos privats perquè és impossible que les administracions assumeixin en solitari la construcció de tot l'habitatge assequible que requereix la ciutat". És important destacar que Lucía Martín, va estar molt vinculada a la PAH des dels seus inicis i ha atacat freqüentment els "grans interessos" privats en el mercat de l'habitatge. Així que "On va dir Dic ha dit Diego i sense despentinar-". Haver de gestionar des de la realitat és el que té, cal adaptar-se al que és possible i rectificar.



La gestió dels habitatges se cedirà per un termini de 75 anys i després tornaran a titularitat municipal.



L'AJUNTAMENT RECONEIX QUE LA COLLABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA CAL PER A FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE A PREUS ASSEQUIBLES



Ada Colau fa mesos (que ...) buscant possibles solucions al problema de l'habitatge a Barcelona. Així tant l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com l'ajuntament de la ciutat han arribat a la conclusió que és necessari comptar amb la collaboració públic-privada si es vol aixecar més de 2.800 pisos de protecció oficial en tota l'àrea metropolitana.



A la fi la collaboració publicoprivada s'ha erigit com la millor alternativa per respondre a les promeses d'habitatge públic incomplertes en l'anterior mandat, és convertir Habitatge Metròpolis Barcelona en una companyia mixta.



L'operador metropolità és una de les iniciatives previstes en el P la pel dret a l'habitatge de Barcelona que busca ampliar el parc públic d'habitatge. Aquesta iniciativa pretén materialitzar a Barcelona la creació en els cinc anys vinents de 1.500 habitatges més de lloguer a preu assequible, amb un preu situat entre els 400 i els 600 euros de quota mensual. Per a la resta de l'àrea metropolitana es preveu la construcció d'altres 1.500 habitatges en el mateix període. .





S'afirma des de l'Ajuntament que aquest "s i tracta d'un nou model de promoció delegada a través del qual l'Ajuntament que corresponsabilitza l'empresa privada sense perdre mai la propietat de terra, que continuarà sent municipal". Una definició avançada del que no deixa de ser una collaboració publicoprivada de tota la vida, en la qual la Fundació Habitat 3 farà de gestor professional dels habitatges per tal de garantir que el propietari, cobrarà cada mes el lloguer "assequible" pactat.





És a dir, que la filial de Mediapro, Mediaurban, per la construcció dels habitatges en sòl públic, percebrà cada mes la quantia d'uns lloguers, el preu, que si bé estaran per sota de mercat i de l'habitatge de protecció oficial aniran a la seva butxaca, a la butxaca privada perquè comptabilitzi beneficis assegurats durant 75 anys. Un negoci rodó, perquè una de les coses més complicades del sector del lloguer és cobrar, i d'això s'ocuparà en exclusiva, la Fundació Habitat 3, al capdavant de la qual hi ha la creadora del Servei de Mediació Hipotecària de la Generalitat, Carme Trilla.





L'Ajuntament aplica d'aquesta manera la "promoció delegada", a través del qual adjudica a tercers la promoció d'habitatge assequible sense perdre la titularitat pública de terra. La novetat en el cas de l'adjudicació a Mediaurban és que per primera vegada, l'adjudicatari i promotor és una societat mercantil.





Segons l'Ajuntament, els preus dels lloguers se situaran entre els 5,5 € / m2 i els 7 € / m2, enfront dels 13-14 € de mitjana de la zona. El finançament, però, la farà un inversor privat, d'identitat desconeguda. Qui posarà els diners han quedat en el més absolut dels secrets, perquè segons el consistori la societat mercantil que farà d'adjudicatària i promotora no vol que es conegui la seva participació en aquesta iniciativa.









Jaume Roures propietari de Mediurban / Mediapro

Mediaurban s'encarregarà de el disseny i la construcció de 47 pisos en un solar municipal edificable de 4.340 m2 conegut com Illa Sibèria. La gestió i l'administració l'ha de fer la Fundació Habitat3, impulsada des de la Taula de Tercer Sector . I els pisos tindran una superfície útil d'entre 50 i 80 metres cuadrados.La proposta conté habitatges de doble orientació (una façana al carrer i l'altre a interior d'illa) formats per un gran espai de menjador; una cuina oberta que ocuparà l'espai central i articularà la distribució de l'habitatge i que permetrà l'agrupació en dos, tres o quatre habitacions en funció de les necessitats d'ocupació; i dues terrasses amb portes vidriades per afavorir la visió dels espais verds de l'entorn.





La regidora d'Habitatge i Rehabilitació i presidenta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i rehabilitació, ha destacat en declaracions a RAC1, els avantatges de la promoció privada d'habitatges: "D'entrada, la major agilitat que tenen. Els agents privats no estan sotmesos a lleis que sí que condicionen la promoció pública i cal captar recursos privats perquè és impossible que les administracions assumeixin en solitari la construcció de tot l'habitatge assequible que requereix la ciutat ". És important descatar que Lucía Martín, va estar molt vinculada a la PAH des dels seus inicis i ha atacat freqüentment els "grans interessos" privats en el mercat de l'habitatge. Així que "On va dir Dic ha dit Diego i sense despentinar-". Haver de gestionar des de la realitat és el que té, cal adaptar-se a el que és possible i rectificar.





La gestió dels habitatges es cedirà per un termini de 75 anys i després tornaran a titularitat municipal.





L'AJUNTAMENT RECONEIX QUE LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA CAL PER A FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE A PREUS ASSEQUIBLES





Ada Colau porta mesos buscant possibles solucions a el problema de l'habitatge a Barcelona. Així tant l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com l'ajuntament de la ciutat han arribat a la conclusió que és necessari comptar amb la col·laboració públic-privada si es vol aixecar més de 2.800 pisos de protecció oficial en tota l'àrea metropolitana.





Al final la col·laboració publico-privada s'ha erigit com la millor alternativa per respondre a les promeses d'habitatge públic incomplertes en l'anterior mandat, és convertir Habitatge Metròpolis Barcelona en una companyia mixta.





L'operador metropolità és una de les iniciatives previstes en el P la pel dret a l'habitatge de Barcelona que busca ampliar el parc públic d'habitatge. Aquesta iniciativa pretén materialitzar a Barcelona la creació en els propers cinc anys de 1.500 habitatges més de lloguer a preu assequible, amb un preu situat entre els 400 i els 600 euros de quota mensual. Per a la resta de l'àrea metropolitana es preveu la construcció d'altres 1.500 habitatges en el mateix període.









La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, en una de les seves intervencions a l'Ajuntament de Barcelona / Aj BCN





Amb la construcció d'habitatges a preu assequible a l'illa Sibèria per primera vegada es licita un solar municipal en règim de dret de superfície per a lloguer social i s'obre a societats mercantils amb ànim de lucre, per corresponsabilitzar-les també en la generació d'habitatge protegit.





De fet el Pla del Dret a l'Habitatge preveu que el 25% de l'ampliació de parc assequible es faci a través d'aliances amb el sector privat i cooperatiu. Des de l'Ajuntament de Barcelona s'assegura, que "Mediaurban i la Fundació Hàbitat3 han presentat la millor proposta tècnica i econòmica de la licitació. El projecte, que es finançarà amb fons privats, també preveu l'habilitació d'uns espais d'usos collectius al terrat i en algunes zones de les plantes baixes com una bugaderia industrial, una biblioteca i un hort comunitari, entre d'altres".





La promoció d'habitatges començarà les seves obres en 2020 i s'espera que estigui acabada en 2022 i té com a objectiu proveir d'habitatge assequible a les persones inscrites en el Registre de sollicitants d'habitatge protegit de Barcelona.