Tardà creu que "l'important és que hi hagi investidura per seguir negociant"

L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha afirmat que "l'important és que hi hagi investidura per seguir negociant el temps que faci falta", i ha reclamat que hi hagi un diàleg sense trampes i sense condicions.





"Jo desitjo un acord amb el PSOE, però s'han de moure", ha sostingut Tardà i ha afegit que ni els socialistes poden negar-se a parlar d'autodeterminació, ni ERC a escoltar les seves propostes, en una entrevista a El País aquest diumenge recollida per Europa Press.





Ha opinat que seria una irresponsabilitat que el president de Govern, Pedro Sánchez, preferís "noves eleccions per no ser capaç de seure, negociar i dialogar", i ha instat a l'PSOE a prendre la negociació molt seriosament, en les seves paraules.





L'exdiputat republicà ha explicat que ERC defensa una taula de partits per negociar, "però haurà d'haver també una taula d'institucions", i ha afegit que en ella hauria d'estar el president de la Generalitat, Quim Torra.





Tardà ha destacat que Catalunya necessita "com més aviat millor, majories governamentals i parlamentàries més àmplies. Amb tots els partits independentistes o no, però favorables a un referèndum".