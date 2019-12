L'Ajuntament de Sijena presenta una querella penal contra Santi Vila i Lluís Puig

L'Ajuntament de Villanueva de Sijena (Osca), "arran de l'oberta resistència dels exconsellers de cultura de la Generalitat Santi Vila i Lluís Puig a complir les ordres judicials de l'Jutjat número 1 d'Osca amb vista a la devolució a Reial Monestir de Sixena de les 44 peces del seu tresor artístic que eren al Museu de Lleida ", ha presentat el corresponent escrit d'acusació penal contra els mateixos, davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Huesca.









Així ho ha indicat l'advocat Jorge Español en una nota de premsa. Ha detallat que en l'escrit sol·liciten per a Santiago Vila, pel delicte de desobediència, una pena de 11 mesos de multa a raó de 300 euros diaris -99.000 euros- amb la responsabilitat personal prevista en cas d'insolvència o impagament i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic (nacional i europeu) per un període de dos anys.





A més, pel delicte d'usurpació d'atribucions judicials, demana una pena de 11 mesos de presó, multa de set mesos a raó de 300 euros diaris -63.000 euros- amb la responsabilitat personal prevista en cas d'insolvència o impagament i suspensió per ocupació o càrrec públic (nacional i europeu) per un període de dos anys i nou mesos.





En el seu escrit d'acusació, Jorge Español reclama per a Lluis Puig, pel delicte de desobediència, una pena de 11 mesos de multa a raó de 200 euros diaris -66.000 euros- i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per un període de dos anys.





L'advocat considera que la desobediència de l'conseller Santi Vila va ser "intensa i agreujada", doncs, no va ser només passiva, deixant d'atendre i complir els mandats judicials, sinó que també va ser preponderantment activa.





Espanyol ha subratllat que Vila va intentar obstaculitzar i posar traves a el compliment de la sentència de l'jutjat, mitjançant el dictat d'una resolució administrativa de 2017.04.18 que denegava el compliment de la sentència i usurpava així les exclusives atribucions a l'Jutjat número 1 d'Osca amb vista a l'acompliment de la sentència que va dictar, per a això va idear auto-dictar aquesta resolució de 18 d'abril de 2017 per auto-eximir-se de lliurar les 44 peces de l'tresor artístic de el Monestir de Sijena que eren al Museu de Lleida, ordre judicial que a la fi es va haver de complir de forma forçosa el mateix jutjat amb l'auxili de la Guàrdia Civil el 12 de desembre de 2017.





A part d'això, segons l'escrit presentat, el Consorci del Museu de Lleida va intentar "a la desesperada" que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya paralitzés aquest lliurament in extremis, petició que va ser rebutjada contundentment per aquest tribunal català, reconeixent la plena autoritat de l' Jutjat número 1 d'Huesca per ordenar on havien d'anar les peces de l'tresor artístic de Reial Monestir de Sijena en compliment de la seva sentència.





Pel que fa a la responsabilitat civil derivada de delicte es demana que "hauran dos exconsellers pagar de forma solidària les despeses produïdes a el Govern d'Aragó per rescatar, embalar i transportar les 44 peces des del Museu de Lleida a Reial Monestir de Sijena, per a la qual que s'obrirà la corresponent peça de responsabilitat civil ".