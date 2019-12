Diversos dels assassinats a Londres participaven en un programa amb presos

Dues de les persones assassinades a Londres eren graduats de Cambridge i estaven involucrats en el programa Learning Together i un dels ferits va ser identificat com a membre de personal de la universitat.









El programa "Learning Together" es va iniciar fa cinc anys i va ser dissenyat per reunir als estudiants graduats de la Universitat de Cambridge amb presos que estudien criminologia en un esforç per reduir l'estigma i la marginació experimentats per molts reclusos i afavorir la seva reinserció.





L'atacant de Londres va assistir a l'esdeveniment que havia de servir per celebrar el cinquè any de el programa i havia tornat per a la sessió de la tarda quan va començar a apunyalar la gent. La policia el va matar a trets després que va ser retingut per civils. La policia va obrir foc després que va mostrar el que semblava una armilla suïcida, però era un dispositiu fals.