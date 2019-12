COP25. El secretari general de l'ONU avisa: "Estem al forat i cavant"

Caps d'Estat i de Govern, ministres, representants de governs de 196 països, organitzacions internacionals, grans empreses i organitzacions empresarials, actors de la societat civil i de diferents ONG ambientals i mitjans de comunicació de tot el món es donaran cita d'el 2 a l'13 de desembre a la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU (COP25) per tractar d'impulsar l'acció mundial contra l'emergència climàtica i implantar a partir del 2020 l'Acord de Clima de París.





António Guterres. President de l'ONU / ONU





En l'aspecte més tècnic de la Cimera, les negociacions se centraran en implementar l'únic aspecte que queda sense acordar per a l'operativitat plena de l'Acord de París, l'article 6, referit a la regulació dels mercats de carboni. No obstant això, el focus d'aquesta cita s'ha posat en la importància que els països signants anunciïn la seva voluntat d'augmentar l'ambició climàtica, incrementant les seves contribucions nacionals de reducció de CO2 (NDC), cosa que hauran d'expressar formalment al llarg de 2020 .





En una roda de premsa celebrada aquest diumenge 1 de desembre, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha exigit més voluntat política perquè el repte que té el planeta en la lluita contra el canvi climàtic no sigui "inabastable".





Guterres: "Estem al forat i cavant, i és massa tard per escapar", ha avisat.





La Conferència es va traslladar a menys d'un mes de la seva inauguració des de Xile a Madrid per les revoltes socials. Finalment, se celebra a Espanya que exerceix d'amfitriona, mentre que Xile segueix ostentant la presidència.





L'organització de l'esdeveniment s'ha realitzat en un termini rècord ja poques hores de l'inici encara segueixen rematant els últims detalls logístics i fins i tot de l'agenda per a dues setmanes d'activitats i presa de decisions de calat internacional per als que s'han acreditat més de 25.000 persones , entre elles, 1.500 periodistes de tot el món.





AMB LA PRESÈNCIA DE GRETA





El canvi de seu també va enxampar la jove activista sueca, Greta Thunberg amb el peu canviat, trepitjant sòl nord-americà, on havia arribat en el veler elèctric Malizia per assistir a la Cimera d'Acció Climàtica que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres , va convocar de l'20 a l'23 de setembre a Nova York. Greta, que anava a estendre el seu missatge d'urgència climàtica des de Canadà a Xile, va haver de buscar una nova opció per creuar en plena tardor l'Atlàntic nord.





Greta Thunberg / Catalunyapress





Finalment, en el catamarà d'una família australiana, s'espera l'arribada de la jove sueca aquest dimarts a Lisboa, des d'on arribarà a Madrid, possiblement a temps per participar en una manifestació de divendres 6 de desembre. A el mateix temps, una manifestació recorrerà també els carrers a Santiago de Xile.





Segons han confirmat fonts de les Nacions Unides a Europa Press, la jove participarà en el plenari i intervindrà, presumiblement, per provocar els responsables dels països més ambició per aconseguir realment l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura de la planeta a 1,5ºC . A més, preveu participar en diverses activitats dins i fora d'Ifema, on es desenvoluparan les reunions.





El Cim, el lema és "temps d'actuar", ocupa 7 pavellons d'IFEMA que sumen uns 100.000 metres quadrats així com un espai addicional d'uns 13.000 metres quadrats en centres de convencions i sales de reunions distribuïts en 'Zona Blava' i 'Zona verd ', als quals se sumarà tot l'Eix de la Castellana, al centre de la capital espanyola on es desenvoluparan diferents activitats culturals i socials al llarg d'aquestes dues setmanes en el que s'ha batejat com a' Castellana verd '.





QUÈ SIGNIFICA COP25, CMP15 I CMA2?





La Zona Blava, l'espai administrat per les Nacions Unides, és on es desenvoluparan tres conferències: La XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic (COP25), així com la XV reunió de les parts de el Protocol de Kyoto (CMP15) i la II reunió de la parts de l'Acord de Clima de París (CMA2), així com altres actes i l'agenda oficial de Nacions Unides. També inclou una zona dedicada a l' 'Agenda d'Acció Climàtica Global' dedicada a ONGs i el 'Action Hub', on es desenvoluparan nombrosos esdeveniments.





És en aquesta zona on es negociarà el clima en dos plenaris i sales de reunions. Espanya comptarà amb un pavelló dins de la zona blava, en què a més d'agenda de govern es desenvoluparan 64 activitats proposades.





















A el mateix temps, a la 'Zona Verda', per a la qual es van rebre unes 1.400 propostes d'esdeveniments dels que finalment se celebraran uns 500, participaran ONG i diferents actors que comptaran amb set espais diferenciats: l'Àgora; l'Acció Sectorial pel Clima (on hi ha els patrocinadors de la COP25); la Societat Civil; la zona dels Joves; una àrea per Innovació i Ciència; el Mare Nostrum i l'àrea de Pobles originaris, on participaran pobles xilens.





Al llarg de 'Castellana Verd', museus, un centenar d'empreses i institucions realitzaran esdeveniments de tota índole, per portar la Cimera a centre de la Ciutat i en diverses comunitats autònomes i ciutats de tot Espanya també s'han previst diferents actes per " portar la COP a tots els racons del territori ", tal com va sol·licitar el Govern en funcions.





50 CAPS D'ESTAT I GOVERN I DIVERSES ABSÈNCIES





Aquest dilluns a les 10.30 hores tindrà lloc la cerimònia d'obertura de la Cimera en un acte a què assistiran 51 autoritats internacionals. En tot cas, faltaran els màxims responables de països com el Regne Unit, Estats Units -que ha iniciat els passos per abondar l'Acord de París-, Índia, Xina, Rússia o el Brasil. Tampoc hi haurà el president de Xile, Sebastián Piñera.

Per part de la UE, els nous càrrecs, ratificats aquesta mateixa setmana, s'estrenaran a nivell internacional en la COP25. Així, s'espera a el president electe de el Consell Europeu, Charles Michel; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; l'alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, José Borrell i el president de Parlament Europeu, David Sassoli.













Imatge inauguracio COP25 / Europapress





Pel que fa a organismes internacionals, el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, participarà tant en la inauguració com en nombroses activitats i assistiran també el president de l'Assemblea General de l'ONU; el president de Banc Interamericà de Desenvolupament; el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría; i la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan.





Un cop inaugurat, a les 11.30 tindrà lloc una taula de debat amb els caps d'Estat i de Govern que estarà copresidida pel president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i la presidenta de la COP25 i ministra xilena de Medi Ambient, Carolina Schmidt .





A la tarda, al Palau Reial el Rei Felip VI donarà una recepció a tots ells i durant aquests dies es reunirà amb tots ells en el marc de la Cimera. La Reina Letizia, per la seva banda, presidirà a IFEMA el dimarts 3 de desembre un esdeveniment sobre salut i canvi climàtic.





En total, milers de persones treballaran durant aquestes setmanes per facilitar el desenvolupament de la COP. El pressupost de l'esdeveniment s'estima en uns 50 milions d'euros i generarà unes 65.000 tones de CO2 que s'han de compensar amb reduccions certificades de CO2.