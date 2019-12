El canvi climàtic obliga a 20 milions de persones a abandonar les seves llars cada any

Els desastres climàtics s'han convertit en la principal causa de desplaçament de persones a tot el món en l'última dècada i han obligat a més de 20 milions a l'any a abandonar les seves llars, adverteix l'organització no governamental internacional Oxfam.





L'organització presenta un informe amb el títol "Obligats a abandonar les seves llars", coincidint amb el dia en què comença a Madrid la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que durarà fins al dia 13 i que abordarà temes com el suport financer a les comunitats afectades per desastres naturals, incloent a les persones desplaçades afectades per la crisi climàtica.





El document d'Oxfam adverteix que actualment és "tres vegades més probable que algú es vegi obligat a abandonar la seva llar per ciclons, inundacions o incendis forestals que per conflictes, i fins a set vegades més probable que per terratrèmols o erupcions volcàniques".





Segons l'ONG, que va analitzar dades de 2008 a 2018, Espanya és el tercer país d'Europa, després de la República Txeca i Grècia, amb el major risc que la seva població es vegi obligada a desplaçar-se per desastres relacionats amb el clima.





En particular, Oxfam destaca en l'informe que els més vulnerables són els ciutadans dels països pobres, que, tot i ser "els que menys han contribuït a la contaminació per CO2, són els que estan en major risc".

















Segons l'organització, l'impacte de la crisi climàtica en el món és desigual i la població dels països d'ingressos baixos i mitjans, com l'Índia, Nigèria i Bolívia, té quatre vegades més probabilitats de veure obligada a desplaçar-se com a conseqüència de desastres naturals que la dels països rics, com els Estats Units.





A més, set dels deu països que tenen més risc de patir moviments interns de població com a conseqüència de fenòmens meteorològics extrems són petits Estats insulars en desenvolupament.

















Entre 2008 i 2018, de mitjana, prop de el 5% de la població de Cuba, la República Dominicana i Tuvalu es va veure obligada a desplaçar-se cada any a causa de condicions climàtiques extremes, el que equival a gairebé la meitat de la població de Madrid ", va dir Oxfam, i ha afegit que les emissions per càpita d'aquestes zones són "un terç de les dels països d'alts ingressos".





José María Vera, director executiu interí d'Oxfam Internacional, va dir que són "les persones més pobres dels països més pobres les que paguen el preu més alt".





En la conferència sobre el clima, s'espera que l'ONU conclogui la primera revisió de l'Mecanisme Internacional de Varsòvia per Pèrdues i Danys, i també que els països en desenvolupament "promoguin la creació d'un nou fons per ajudar les comunitats a recuperar i reconstruir seus actius després de les emergències climàtiques ".





"Els governs poden i han de fer que la Cimera de Madrid sigui important. Han de comprometre a reduir les emissions de manera més ràpida i forta i crear un nou fons de pèrdues i danys que ajudi a les comunitats pobres a recuperar-se de les conseqüències dels desastres climàtics ", va concloure José María Vera.