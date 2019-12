Confirmat acord per salvar la drassana Barreras amb la sortida de PEMEX i l'entrada de Ritz Carlton

La marca d'hotels de luxe -controlada al seu torn per Marriott International (l'accionariat dominen fons d'inversió dels Estats Units)- es fa amb el 75% de la major drassana privada d'Espanya.





Ritz Carlton, a través de la societat Cruise Yatch Upper Holdco Limited, ha confirmat l'acord amb l'accionista majoritari de Hijos de J. Barreras, PMI (filial de la petroliera mexicana PEMEX i que té un 51 per cent de les accions) i amb un altre dels accionistes, el grup Albacora (que ostenta el 24,5 per cent dels títols) per prendre el control de la drassana de Vigo.