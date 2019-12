L'exposició The Zone of Hope tanca les portes després de rebre més de 49.000 visites

The Zone of Hope (TZOH), l'experiència de realitat virtual immersiva que permet viure en primera persona els efectes del canvi climàtic, ha tancat les portes després de rebre més de 49.000 visitants durant els 23 mesos en què ha estat oberta a el públic. Amb aquesta innovadora exposició, Aigües de Barcelona tenia com a objectiu conscienciar la ciutadania i impulsar el seu compromís en l'impacte del canvi climàtic i la necessitat d'actuar urgentment per preservar el planeta. També volia transmetre un missatge d'esperança: els experts asseguren que encara tenim temps de frenar els efectes del canvi climàtic.





Mitjançant l'ús de la tecnologia Immersive extreme, TZOH trasllada als visitants a l'any 2080 perquè experimentin, de forma hiperrealista, les conseqüències de viure en entorns on l'excés de CO2 a l'atmosfera ho està canviant tot. En aquest viatge el públic pot experimentar fred, calor o vent, passejar per l'interior d'una glacera i viure amb gran realisme, gràcies a la tecnologia 3D, una inundació a Barcelona o la desertificació en un embassament de Catalunya.









Un repte per a les escoles





Per tal de sensibilitzar els més joves, un dels col·lectius prioritaris de l'exposició, que comptava amb un programa educatiu propi, han estat els centres escolars. En total, 8.212 alumnes d'entre 12 i 18 anys de 330 centres educatius de Catalunya han visitat l'exposició i participat en les activitats educatives.





En aquest sentit, es va llançar el repte #TZOHChallenge, que pretén que els joves desenvolupin iniciatives disruptives i creatives entorn de la gestió sostenible i responsable dels recursos en els seus centres educatius, per lluitar contra el canvi climàtic. Una vintena de projectes opten a el premi The Zone of Hope, que es lliurarà a finals d'any i permetrà el desenvolupament de el projecte i finançament per implementar la solució guanyadora en el centre educatiu, amb l'import de la recaptació de les entrades venudes en l'exposició.





Una iniciativa guardonada





TheZoneof Hope (TZOH) ha aconseguit tenir repercussió, amb més de 100 articles publicats en mitjans de comunicació, i ha rebut diversos reconeixements en els seus gairebé dos anys de vida. Va ser un dels projectes finalistes com a millor projecte de responsabilitat corporativa al prestigiós festival European Excellence Awards, que reconeix les millors iniciatives d'Europa en l'àmbit de la comunicació i les relacions públiques.





L'associació 22 @ també va reconèixer The Zone of Hope en l'apartat de projectes de responsabilitat social corporativa, amb un premi lliurat en el marc de la 7a Convenció Empresarial. Finalment, l'exposició va ser una de les iniciatives guardonades durant els Premis de l'Aigua 2019, en el marc de la III Congrés de l'Aigua a Catalunya.