Iglesias fixa la limitació del preu del lloguer com un objectiu del pròxim Govern central

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat convençut que la limitació dels preus dels lloguers serà un dels objectius de Govern de coalició que aspira a conformar amb el PSOE, i ha deixat clar que "la negociació programàtica està oberta".





En declaracions als mitjans a la seva arribada a la Cimera de Clima (COP25) que se celebra a Madrid, Iglesias ha afirmat que per Podem és "absolutament fonamental complir amb els articles de la Constitució que defensen els drets socials", i ha citat, en concret, el nombre 47, "que parla del dret a un habitatge digne i assequible".









Així ho ha assegurat el líder del partit morat en ésser preguntat per les mesures a què Podem estaria disposat a renunciar per segellar el seu acord de Govern de coalició amb el PSOE.





"Posar límit als fons voltor i a l'escalada dels preus, que fa que no es compleixi un article de la Constitució, no només ha de ser un objectiu nostre, sinó que crec que serà un objectiu del pròxim Govern", ha postil·lat, donant a entendre que no està disposat a renunciar a aquesta mesura.