Els Goya 2020 es converteixen en un duel entre Amenábar i Almodóvar

'Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar, és la pel·lícula favorita de la 34 edició dels Premis Goya amb un total de 17 nominacions, seguida per 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, que compta amb 16 candidatures i 'La trinchera infinita ', de Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga, amb 15 nominacions.





La cinta de l'oscaritzat Amenábar, que narra l'històric combat dialèctic de Miguel de Unamuno i Millán Astray a la Universitat de Salamanca, aspira, entre d'altres, als guardons a Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor actor protagonista (Karra Elejalde), Millor direcció de fotografia, Millor guió original, Millor direcció de producció, Millor actor i actriu de repartiment (Vicente Vergara i Nathalie Poza).





Per la seva banda, 'Dolor y gloria', la cinta del també oscaritzat Almodóvar, competirà en les categories de Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor actor i actriu protagonista (Antonio Banderas i Penélope Cruz), actor i actriu de repartiment (Asier Etxeandia i Julieta Serrano), Millor muntatge, Millor so o Millor guió original.









En el cas de 'La trinchera infinita', el trio format per Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga competirà en un total de 15 categories, entre les que destaquen les de Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor actor i actriu protagonista (Antonio de la Torre i Belén Costa), Millor muntatge, Millor música original, Millor direcció de producció i Millor direcció de fotografia.





RESTA DE NOMINATS





En nombre de nominacions, per darrere de 'Mientras dure la guerra', 'Dolor y gloria' i 'La trinchera infinita', la pel·lícula que aspira a més premis és 'Intemperie', de Benito Zambrano, que competirà pels guardons a Millor pel·lícula, Millor guió adaptat o Millor guió original, entre d'altres.





Així mateix, la cinta d'animació 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' aspira a quatre guardons, mateix nombre que 'O que arde' i 'Ventajas de viajar en tren'. En concret, 'O que arde', d'Oliver Laxe, que va aconseguir en Premi a Jurat en la passada edició de Festival de Cannes, competirà també com a Millor pel·lícula Millor direcció, i compta a més amb una nominació a Millor actriu revelació per Benedicta Sánchez, de 84 anys.





Al costat d'Antonio Banderas, Antonio de la Torre i Karra Elejalde, també aspira a Millor actor protagonista Luis Tosar ('Quien a hierro mata'). En l'apartat de Millor actriu es troben, a més de Penélope Cruz i Belén Costa, Marta Nieto ('Madre', de Rodrigo Sorogoyen) i Greta Fernández ('La hija de un ladrón').





En l'apartat a Millor actor de repartiment es troben, a més de Etxeandia, Leonardo Sbaraglia ('Dolor y gloria'), Luis Callejo ('Intemperie') i Eduard Fernández ('Mientras dure la guerra'). Per la seva banda, a més de les ja citades Julieta Serrano i Nathalie Poza, també aspiren a el premi Mona Martínez i Natàlia de Molina ('Adiós').





Pel que fa a la categoria de Millor direcció novell, Betlem Funes és l'única dona que aspira a aquest guardó amb 'La hija de un ladrón' i competirà per aquest guardó al costat de Salvador Simó ('El laberinto de las tortugas'), Galder Gaztelu -Urrutia, per 'El hoyo'; i Aritz Moreno, per 'Ventajas de viatjar en tren'.





En els apartats de Millor pel·lícula iberoamericana es troben 'Araña', d'Andrés Wood; 'El despertar de las hormigas', d'Antonella Sudasassi; 'La odisea de los giles', de Sebastià Borensatein; i 'Ranas', d'Alejandro Landes. Per la seva banda, a Millor pel·lícula europea competiran 'Border', d'Ali Abbasi; 'Los miserables', de Ladj Ly; 'Retrato de una mujer en llamas', de Celine Sciamma; i 'Yesterday', de Danny Boyle.





El lliurament de premis de la 34 edició dels Premis Goya tindrà lloc en una gala que se celebrarà el 25 de gener a Màlaga, i que comptarà de nou amb Andreu Buenafuente i Silvia Abril com a mestres de cerimònia.





Els actors Elena Anaya i Miguel Herrán han estat els encarregats d'anunciar el nom dels aspirants de l'edició de 2020 dels premis més importants de cinema espanyol, en un acte en què han estat acompanyats pel president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, i la notari Eva Sanz.