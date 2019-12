Condemnen a 5 anys de presó a l'exmarit de Mónica Oltra per abusar d'una menor tutelada

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a cinc anys de presó a Luis Eduardo R.I. per un delicte d'abusos sexuals a una menor que vivia en un centre d'acollida situat a València.





Segons informa el diari 'Levante', la sentència considera provat que l'acusat -exmarit de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en aquell temps responsable de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives-- va realitzar tocaments a la nena de catorze anys a la seva habitació a les nits.





Els fets van passar entre finals de 2016 i gener de 2017, quan Luis Eduardo R.I. treballava com a educador en un centre d'acollida de València --on ha seguit treballant fins a l'actualitat.









Malgrat que Luis Eduardo R.I. es va defensar en tot moment de les acusacions, la Sala dóna veracitat plena a la víctima. La sentència recull que en la data dels fets l'acusat "mantenia una relació de parentiu amb un alt càrrec de la Generalitat, cosa que era conegut per tots en el centre, el que representava per a la menor una dificultat afegida a l'hora de formular la denúncia davant el temor que no seria creguda".





En aquest punt, ha resultat clau l'informe de la Unitat de Psicologia Forense de l'Institut de Medicina Legal de València, que va donar total credibilitat a el testimoni de la noia. L'experta no va apreciar contradiccions en el relat de la menor.





A més d'una pena de cinc anys de presó se li imposen cinc més llibertat vigilada i una indemnització econòmica de 6.000 euros. A més, el condemnat haurà de participar en cursos formatius d'educació sexual i se li inhabilitat per exercir la seva professió durant un període de 10 anys.