Periodistes xilens es queixen de no poder preguntar lliurement en la Cimera de Clima

La periodista xilena María Julia Arana ha traslladat aquest dilluns a l'ONU i al Govern d'Espanya a funcions el malestar de la premsa per no haver pogut "aixecar la mà" per preguntar durant la Cimera de Clima sinó que abans de les compareixences davant la premsa han hagut d'organitzar portaveus.





Durant el torn de preguntes per a la premsa després de la compareixença del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que ha elogiat la capacitat d'Espanya per organitzar la COP25, i del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, la periodista ha exposat la seva reclamació.









Així, Arana ha assegurat que després cobrir cinc Conferències de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU, aquesta ocasió és "la primera" que no han donat un espai de premsa per "aixecar la mà", sinó que els han fet organitzar-se per "triar qui va a preguntar".





A més, ha puntualitzat que això no ha passat només en la roda de premsa sinó també "en altres esdeveniments" celebrats aquests dies a Madrid amb motiu de la Cimera de Clima. "És la primera vegada que ens passa i no creiem que sigui just per a la resta dels periodistes", ha defensat la periodista xilena.