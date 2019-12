Acorden la jubilació anticipada del jutge Florit, acusat pel cas Mòbils

La Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha acordat declarar la jubilació voluntària anticipada del titular de Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma, Miquel Florit, en resposta a la sol·licitud realitzada pel magistrat.













El passat 14 de novembre, el CGPJ ja va certificar que Florit, acusat pel conegut com a cas Mòbils, complia tots els requisits per poder jubilar-se de manera anticipada el 31 de gener de 2020, tal com ha sol·licitat.





Segons van informar des del CGPJ, la Comissió considera que concorren tots els elements, condicions i requisits establerts en la llei per accedir-hi.





Davant d'aquesta proposta, s'obria un termini de 15 dies per efectuar al·legacions. Ara, un cop complert el termini, s'ha declarat que Florit es jubili.





El jutge actualment es trobava de baixa i està a l'espera que es posi data per al judici contra ell.





En el judici demanen condemnar Florit a penes que sumen 42 anys d'inhabilitació per prevaricació, vulneració de el secret professional, delicte contra la inviolabilitat de domicili i intercepció il·legal de comunicacions.