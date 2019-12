Els gats tenen expressions facials, però no les entenem

Un estudi realitzat per investigadors d'una universitat canadenca revela que la majoria dels éssers humans són incapaços d'entendre les expressions facials dels gats.





La investigació, realitzada per experts de la Universitat de Guelph a Ontario, Canadà, va involucrar a 6.000 participants de 85 països, la majoria dels quals tenen un gat. Segons el diari ' The Washington Post ', els participants van ser desafiats a veure vídeos de gats i tractar d'endevinar com se sentia l'animal.





La majoria dels participants van obtenir menys del 60% de les respostes correctes. Tot i això, el 13% dels participants va respondre afirmativament al 75% de les preguntes.





"Els gats ens estan explicant moltes coses amb les seves cares, i si un és intel·ligent, es nota", diu Geòrgia Mason, una de les autores d'aquest estudi, biòloga de la Universitat de Guelph.





"Algunes persones poden fer-ho. Això demostra que els gats són difícils d'entendre, però no impossibles", explica.









Les dones van ser les dones les que van obtenir el millor resultat, i la població més jove de la mostra va obtenir millors resultats que les grans.





Un fet curiós està relacionat amb el fet que van ser els veterinaris els que obtenen els millors resultats. "Tenen moltes oportunitats d'aprendre i una gran motivació per fer-ho, perquè estan constantment prenent decisions", explica l'expert.





L'enquesta no requeria que els involucrats responguessin si els gats estaven feliços, deprimits o desesperats. A través de primers plans de cares de gat, principalment en vídeos de YouTube, els mostrejats havien de decidir si els animals mostraven expressions 'negatives' o 'positives'.