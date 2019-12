Catalunya empitjora en ciències i matemàtiques en l'Informe Pisa

Catalunya ha perdut 15 punts en competència científica i 10 en competència matemàtica i, tot i situar-se per sobre de la mitjana estatal, ha obtingut un dels pitjors registres assolits pels alumnes catalans en els Informe Pisa des que compta amb una mostra representativa.













La publicació de l'Informe Pisa 2018 aquest dimarts arriba després que l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) decidís ajornar la publicació de part dels resultats espanyols, després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en la prova de lectura en algunes zones d'Espanya i no descartar que les competències matemàtica i científica estiguin també afectades per aquest "comportament anòmal", tot i que menys.





Fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat han explicat que en aquesta convocatòria de Pisa la comprensió lectora -la que l'OCDE va decidir no publicar a Espanya- representava el 50% del de totes les proves, i la competència matemàtica i científica es repartien el 50% restant.





En l'anterior informe Pisa, de 2015, Catalunya s'havia situat per primera vegada per sobre de la mitjana espanyola, europea i de l'OCDE en les competències educatives bàsiques de tipus científic, comprensió lectora i matemàtiques.





La competència científica s'ha situat en 489, 15 punts per sota dels resultats del 2015 i com el registre més baix des de 2003, moment des que Catalunya participa en l'estudi amb una mostra ampliada per obtenir dades pròpies estadísticament representatius.





En aquesta competència, la mitjana espanyola se situa en 483 i Catalunya com la setena comunitat autònoma després de Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria, Aragó i Navarra; la mitjana de l'OCDE arriba als 489 -la mateixa que Catalunya- i la de la UE els 490.





En la competència matemàtica, Catalunya ha registrat una puntuació de 490, deu punts menys que el 2015 i segon pitjor resultat des de 2003, només superant el del 2006, quan va ser de 488.





En matemàtiques, la mitjana espanyola se situa en 481 i Catalunya es classifica en novena posició després de Navarra, Castella i Lleó, País Basc, Cantàbria, Galícia, La Rioja, Aragó i Astúries; la de l'OCDE és de 489 -per sota de la catalana- i la de la UE de 494.





La mostra catalana per l'Informe Pisa 2018 ha estat de 1.690 alumnes de 15 anys de 49 centres, i per garantir l'objectivitat, la selecció aleatòria de la mostra, l'aplicació de la prova, la correcció i la confecció dels resultats van a càrrec de l'OCDE i l'Institut Nacional Avaluació Educativa (INEE).





ESPANYA





Espanya empitjora els seus resultats en el major examen internacional de competències educatives. En concret, en matemàtiques els estudiants espanyols obtenen 481 punts, cinc menys que en l'anterior informe de 2015, i 483 punts en ciències, deu menys que fa tres anys. El resultat en ciències és el pitjor des del 2006, quan es va començar a avaluar aquesta competència en PISA. A aquest mateix any cal remuntar per trobar una puntuació similar en matemàtiques.





En lectura, la tercera de les competències que avalua l'Informe PISA 2018, els resultats espanyols no s'han publicat després de detectar "anomalies" en "un percentatge significatiu" de les proves realitzades l'any passat en instituts de tot el país.





En la prova de fluïdesa de lectura hi va haver estudiants que van resoldre 20 preguntes en menys de 25 segons responent a totes amb sís o nos, cosa que va passar en "un petit nombre de centres d'algunes zones d'Espanya", segons l'OCDE. La publicació dels resultats d'aquesta prova ha quedat ajornada sense data mentre s'investiguen les causes d'aquest "comportament anòmal".





La puntuació dels estudiants espanyols en matemàtiques i ciències és equiparable a l'obtinguda pels joves d'Hongria i Lituània. En comparació amb països de l'entorn més pròxim, Espanya té pitjors resultats que Portugal i França en les dues competències, encara que millors que Itàlia en ciències. En la seva anàlisi, l'OCDE assenyala que tot i el lleuger descens en els resultats en l'informe PISA 2018, la tendència d'Espanya és estable en matemàtiques i ciència durant els últims anys.





Els estudiants espanyols queden lluny dels resultats de país amb millor mitjana de l'OCDE, Estònia, amb una puntuació de 523 en matemàtiques, 530 en ciències i 523 en lectura, o de la Xina, que assoleix els millors resultats de tots els països participants, amb 591 punts en matemàtiques, 590 en ciències i 555 en lectura. Per darrere de la Xina, Singapur, Hong Kong i Macau obtenen els millors resultats internacionals en l'Informe PISA 2018.





Prop de 40.000 alumnes (quinze anys en l'últim tram de l'educació secundària obligatòria) de 1.102 instituts de totes les comunitats espanyoles van participar al maig de 2018 en les proves per a l'Informe PISA.