Finlàndia s'encamina cap a noves eleccions després de la dimissió del primer ministre

A el front d'una coalició de centre-esquerra de cinc partits des de juny, Amtti Rinne, del Partit Socialdemòcrata (SDP), presenta la seva dimissió al president finlandès Sauli Niinistö.

L'anunci implica la dimissió formal de l'executiu, format pel SDP, el Partit de Centre, els Verds, l'Aliança d'Esquerra i el Partit Popular Suec de Finlàndia.





El SDP ha ara nomenar un candidat per succeir-i formar un nou govern, que serà votat al parlament la setmana que (Eduskunta).





Sanna Marín, vicepresidenta del partit i ministra de Transports, està disposada a assumir la responsabilitat.





El politòleg Sini Korpinen comenta a l'agència 'France-Presse', i que no redunda en interès de cap dels partits governants desfer la coalició, en particular el Partit de Centre, "que no vol noves eleccions legislatives perquè corre el risc de tenir un resultat pitjor ".





La crisi va començar amb un projecte de l'Oficina de Correus de Finlàndia (Posti), una empresa pública, per traslladar uns 700 treballadors a un nou conveni col·lectiu menys favorable en nom de la competitivitat.





Al setembre, aquesta qüestió va ser objecte de fortes crítiques per part de la ministra de Participació de l'Estat, Sirpa Paatero, membre del partit de Antti Rinne.





La crisi es va agreujar al novembre, quan els sindicats van convocar una vaga de dues setmanes.





El moviment és molt representatiu i compta amb el suport de treballadors d'altres sectors econòmics, que han suspès la feina "per simpatia", com permet la legislació finlandesa.

Els sindicats exigeixen saber si l'Estat, accionista majoritari del servei postal finlandès, ha aprovat el projecte de llei.





El ministre va fer una sèrie de declaracions ambigües i el 28 de novembre es va demanar a el Primer Ministre que s'expliqués, negant que el Govern hagués aprovat el projecte de gestió de Correus, però a l'endemà el president del consell d'administració de l'empresa es va negar a fer-ho.





Antti Rinne va reaccionar anunciant la renúncia del ministre, però els partits de la coalició van considerar la decisió amb retard i van exigir votar una moció de confiança al parlament. Antti Rinne no volia arribar a aquest punt. Amb la seva renúncia, la moció no té efecte.