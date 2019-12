Greta desembarca a Lisboa després de 21 dies d'expedició oceànica

La jove activista sueca, Greta Thunberg, ha arribat, per fi, després de gairebé 21 dies de navegació en catamarà per l'Atlàntic nord, a Lisboa (Portugal) des d'on viatjarà a Madrid, en una ruta i mitjà de transport encara sense confirmar, per assistir a la XXV Conferència de les Parts de Canvi climàtic de l'ONU (COP25) on es dirigirà als líders mundials per exigir-los ambició i urgència per lluitar contra l'emergència climàtica.





El vaixell en el qual Greta costat del seu pare i la família australiana amb la qual es va embarcar solcava Tajo amunt en el catamarà amb diversos vaixells que l'han acompanyat en les últimes milles nàutiques.













Encara que a principi la jove ha estat més aviat esquiva amb alguns periodistes que des d'un vaixell limítrof li preguntaven com estava i si tenia ganes d'arribar a Madrid. Greta es va donar la volta després de contestar amb un asèptic "bé" i es va posar d'esquena a ells.





No obstant això, a pocs metres d'arribar a bon port, la jove ha començat a saludar els joves que l'esperaven al moll de Lisboa, amb pancartes i cançons corejant el seu nom.





Greta ha posat peu a terra amb el seu ja mític cartell de Vaga escolar pel clima, que l'acompanya des de fa gairebé un any, quan va començar a manifestar-se cada divendres davant el Parlament de Suècia. El seu gest va donar lloc a el moviment Joves pel Clima que en tot el món s'han anat sumant a la reclamació d'exigència d'acció climàtica a tots els governs.





Un vaixell amb activistes de Extinction Rebelion vestits amb vestits vermells i pancartes contra l'emergència climàtica també l'han acompanyat en els últims metres.





Rebuda pels joves amb crits de "Greta és la nostra veu" l'adolescent sueca ha estat rebuda per l'alcalde de Lisboa i per dos joves del moviment 'Fridays for Future' --que ella va inspirar-- que li han lliurat un rellotge de sorra.





La jove ha dit que descansarà un parell de dies a Portugal, per després traslladar-se a la Cimera de Clima de Madrid, on es dirigirà als líders i participarà en la marxa climàtica del 6 de desembre a la capital espanyola. Una vegada hagueu finalitzat la Cimera, emocionada, ha dit

que s'anirà a casa "per Nadal".