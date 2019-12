El Consorci de la Zona Franca premia l'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries

L'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries ha rebut aquest dimarts el Premi Ciutat Solidària, que enguany arriba a la setena edició de la mà d'Onda Cero Catalunya i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).





El jurat ha valorat el compromís de l'entitat en la lluita contra aquesta malaltia minoritària i en el suport a les famílies dels afectats, han informat en un comunicat.





El guardó, dotat amb 3.000 euros, reconeix la tasca social de les entitats que han participat en l'espai Ciutat Solidària del programa 'La Ciutat', i que aquest any han estat una quarantena.









Per la seva banda, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials (ACENCAS), ha estat reconeguda amb l'accèssit i ha rebut una litografia i una campanya de comunicació per la seva tasca per ajudar les persones que pateixen ludopatia.





L'acte de lliurament del premi ha comptat amb la presència del delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro; el director general d'Atresmedia Ràdio, Ramón Osorio, i la directora de Rodalies de Catalunya, Maite Castillo.





Des que va començar l'espai Ciutat Solidària han passat pel programa de ràdio més de 280 entitats socials sense ànim de lucre.