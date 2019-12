Gortázar (CaixaBank): "Amb els dipòsits complim una funció social"

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que en prendre dipòsits les entitats financeres estan complint una funció social, ja que en realitat són una font "important de pèrdues".





Així ho ha assenyalat Gortázar durant la seva intervenció al 'XV Trobada del Sector Bancari' organitzat per IESE i per EY, en què ha incidit en els avantatges de la banca davant de les grans tecnològiques.





Segons ha explicat, prendre dipòsits actualment és poc rendible, tant que fins i tot porta a pèrdues, de fins a 71 punts bàsics marginals negatius més costos de distribució.





A més, el conseller delegat de CaixaBank ha indicat que els dipòsits no és que siguin només poc atractius pel seu cost, sinó també perquè estan "hiperregulats".









En la seva opinió, cal una reflexió sobre si aquesta situació és sana a llarg termini, pel fet que a dia d'avui els dipòsits "no donen diners" i pot fins i tot portar al fet que algunes entitats busquin altres negocis rendibles que acabin desestabilitzant el sistema.





Amb tot, Gortázar ha reconegut que la "hiperregulació" que pateix l'activitat dels dipòsits es pot veure com un avantatge a l'hora de frenar les bigtech, ja que resulta "molt difícil" fer les coses bé tenint en compte tantes regles i requisits .





"Desenvolupar totes les capacitats, sense fer gens malament i a el mateix temps donar productes i serveis, ens permet defensar-nos de nous competidors", ha precisat.





Per al banquer, l'important és que el sector s'adapti la seva oferta a el món digital i que arribi a ser comparable en ofertes i nivell de preus amb els de la competència. "Si això s'aconsegueix, tindrem un avantatge respecte a la competència a causa de que complementem el digital amb el físic. No crec que les grans tecnològiques vagin a contractar 30.000 persones a Espanya", ha criticat.





"Crec que el que s'ha de seguir fent, més que criticar les tecnològiques, és demanar les mateixes normes, defensar a ultrança la privacitat de les dades i la missió social que complim", ha afegit.





"LA MALA REPUTACIÓ ENS L'HEM GUANYAT"





D'altra banda, el número dos de CaixaBank ha reconegut que la mala reputació que té la banca se l'ha guanyat per les seves actuacions. "No podem donar la culpa a ningú, no ha vingut una norma i ens ha posat la mala reputació, el sector se l'ha guanyat", ha asseverat.





Gortázar creu que cal començar a reconèixer les actuacions que es van fer malament, sobretot arran de la crisi, si bé ha assegurat que, "independentment del que passa a Espanya, clarament ha millorat".





En suma, el conseller delegat de CaixaBank creu que les entitats han de realitzar un esforç que perduri i evitar cometre errors que posin en qüestió la confiança.





FUSIONS, NECESSÀRIES I CONVENIENTS





Finalment, Gortázar ha dit que la consolidació bancària és "necessària i convenient". "És el més lògic en un entorn de molta pressió sostinguda sobre ingressos, costos, o la necessitat de fer transformacions, ja que tot passa per compte de resultats", ha apuntat.





"Amb aquesta pel·lícula més o menys prolongada en el temps, lògicament la consolidació és una eina que pot facilitar-te que reordeni la indústria en el sentit que sigui més rendible", ha recalcat.





Al seu torn, ha dit que no creu que les fusions transfrontereres estiguin a prop i ha ressaltat l'esforç realitzat per la banca espanyola. "La banca espanyola és molt respectada, estem fent les coses bé", ha conclós.