El PSC demana comparèixer a El Homrani per l'ús de fons europeus entre 2010 i 2016

El PSC ha demanat la compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, per l'ús de fons europeus per a polítiques d'ocupació durant el període comprès entre 2010 i 2016.





En una sol·licitud de compareixença, el diputat Pol Gibert ha reclamat a El Homrani que informi sobre la "pèrdua" de més de 80 milions d'euros de fons europeus durant aquests anys.

MÉS INFORMACIÓ Creix el nombre de menors estrangers no acopañados arribats a Catalunya





Gibert ha sostingut que la compareixença del conseller de Treball ha de ser "d'urgència" i que ha d'explicar per què s'estan perdent recursos europeus destinats per a política d'ocupació de manera reiterada.





El diputat del PSC ha exigit al departament que porti a terme una investigació "a fons" per saber què ha fallat i perquè no es tornin a desaprofitar recursos atorgats per combatre l'atur i millorar l'ocupació.









CONTEXT DE CRISI I RETALLS





La petició de compareixença dels socialistes arriba després de la publicació que el Govern va deixar d'utilitzar més de 80 milions procedents de fons europeus per a polítiques d'ocupació entre els anys 2013 i 2015, en un context de crisi econòmica i retallades pressupostàries.





El Govern no va utilitzar fons assignats pel Fons Social Europeu (FSE) que podrien haver estat utilitzats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), organisme adscrit a la Conselleria de Treball de la Generalitat que té les competències en matèria d'ocupació .





Van ser atorgats en el període comprès entre 2013 i 2015, però s'haurien d'haver planificat i inclòs en els pressupostos de la Generalitat dos anys abans, del 2011 al 2013, quan el president era Artur Mas i el conseller de Treball era Francesc Xavier Mena fins a desembre de 2012 i Felip Puig fins a 2016.





El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va explicar a mitjans de novembre en una entrevista d'Europa Press que estan estudiant per què no s'han fet servir aquests recursos i que treballen perquè no torni a succeir.





RECURSOS ACTUALS





El Homrani va assegurar que els fons no utilitzats pel Govern corresponen a el període de sis anys anterior de FSE, del 2007 al 2013, i va defensar que actualment "no hi ha cap incidència" en els fons atorgats en el sexenni posterior, comprès entre 2014 i 2020.





No obstant això, Gibert ha recordat que el departament va reconèixer en 2017, quan estava liderat per l'exconsellera Dolors Bassa, que no s'havien utilitzat 42 milions d'euros de la iniciativa Garantia Juvenil, pla d'ocupació per als joves europeus, i ha indicat que aquests se sumarien als més de 80 milions esmentats anteriorment.





El diputat de PSC ha remarcat que els 42 milions s'emmarquen en el segon sexenni de FSE, i ha criticat la "tònica constant" de la Conselleria de Treball de la Generalitat de perdre recursos i la seva mala gestió.





"Ens sembla un escàndol", ha subratllat Gibert, i ha assenyalat que quan es van deixar d'utilitzar tots aquests fons europeus per part de la Generalitat hi havia a Catalunya nivells d'atur molt elevats.