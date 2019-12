El TSJC obre procés penal per decidir si torna a investigar a Torra per desobeir

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert un procediment penal per decidir si torna a investigar a el president de la Generalitat, Quim Torra, per presumpta desobediència, al no retirar el llaç groc de Palau.





En una diligència d'ordenació, la sala civil i penal del TSJC ha designat ponent a el magistrat Carlos Ramos, que formarà la Sala Admissió amb el president de tribunal, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas.





La sala civil i penal ho ha decidit després que la Sala del Contenciós Administratiu veiés al novembre possible "rellevància penal" en l'incompliment per part de Torra del termini per retirar la pancarta amb el llaç groc de la façana de al Palau de la Generalitat al setembre.









En l'acte de 4 de novembre, la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu va rebutjar un recurs de reposició que la Generalitat va interposar contra l'ordre del TSJC de retirar la pancarta a favor de la llibertat dels líders independentistes empresonats al setembre.





El tribunal va acordar la mesura cautelar de retirar la pancarta arran d'un recurs interposat per l'entitat Impulso Ciudadano i va donar un termini de 48 hores a Torra des que va ser requerit personalment el 23 de setembre, però el president de la Generalitat no va treure el cartell de la balconada de Palau fins que, expirat el termini, es va ordenar que ho fessin els Mossos d'Esquadra.





A les 15.33 hores dos operaris van retirar la pancarta amb el llaç i sobre les 18 la Generalitat va penjar una altra amb el lema 'Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans'.