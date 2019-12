El Museu Nacional d'Art de Catalunya ultima la seva ampliació

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) rebrà una "aportació extraordinària" de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, d'uns 2,5 milions aproximadament per ampliar 2.500 metres quadrats al Pavelló Victòria Eugènia de Montjuïc en el marc d'una inversió que estarà condicionada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, i que servirà per adequar el pavelló i convertir-lo en sala d'exposicions temporals.









Així ho han anunciat aquest dimarts la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i el president de Consorci del museu, Miquel Roca, que han detallat que el Patronat del museu ha acordat per unanimitat començar les obres d'ampliació de l'museu en 2020 en una primera fase per dotar la pinacoteca d'una nova sala d'exposicions temporals, amb l'horitzó global posat el 2029 per a tota l'ampliació del MNAC.





L'Ajuntament de Barcelona, que havia fet una primera adequació d'uns 6.000 metres quadrats del pavelló, cedirà l'espai al MNAC, mentre que l'aportació de la Conselleria es destinarà a l'adequació de les instal·lacions per rebre exposicions temporals.





Sobre la quantitat de 2,5 milions -segons ha transcendit després de la roda de premsa-, Roca ha dit que l'obra es podrà assumir en dos anys d'execució, tot i que ha avançat que la inversió per part de la Generalitat no serà temerària, sinó que es distribuirà en dos exercicis pressupostaris: "La nostra previsió és que el 2021 estarem en condicions de fer una gran exposició de Gaudí".





Vilallonga ha afegit que la quantitat és sostenible i de caràcter extraordinari, i que en qualsevol cas serà els diners suficients perquè el pavelló sigui possible: "Ens comprometem als necessari".





Ha celebrat que aquesta aportació extraordinària cap al Pavelló Victòria Eugènia permetrà realitzar exposicions temporals o perllongar l'exposició permanent de l'MNAC: "És una informació que hem pogut donar amb molta alegria", ha afegit.





Ha assegurat que el departament aposta per "fer baixar el MNAC cap a Victòria Eugènia", cosa que ha aventurat que serà molt positiu, i que ha recordat que ja estava contemplat en el Pla Estratègic que va aprovar l'anterior Patronat de l'museu.





El tinent d'alcalde Joan Subirats ha destacat que el consistori ja va destinar 2,5 milions d'euros per a l'adequació de l'pavelló, arreglant l'estructura de l'edifici i preparant-ho per poder donar aquest pas, i ha celebrat que l'espai "pugui ser reutilitzat com a espai expositiu" i sigui més accessible per als ciutadans.





Roca ha mostrat la seva esperança que tots els ciutadans puguin obtenir amb aquesta operació una visió més propera de l'museu, "que és el museu de tots", i ha aventurat que això serà un gran impuls per a la vida del MNAC.