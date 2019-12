Fernández Díaz sap qui va filtrar els enregistraments del seu despatx: "Potser un dia ho diré"

L'exministre del Interior Jorge Fernández Díaz ha assegurat aquest dimecres que sap qui va filtrar gravacions de converses al seu despatx amb l'exdirector de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso on se sentien expressions com 'la fiscalia t'ho afina', però que no és prudent anunciar-ho actualment: "Potser un dia ho diré".













"La conversa va ser manipulada abans de publicar-se i sé perfectament qui ho va fer", ha insistit l'exministre en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha presentat un llibre sobre les seves memòries 'Cada día tiene su afán' (Ediciones Península).





Ha assegurat que durant el seu mandat de ministre no hi va haver "cap intenció" d'investigar independentistes, i que tots els enregistraments van ser una manipulació que volia fer mal al seu Govern.





"Mai el comissari Villarejo va despatxar amb mi. Si per 'policia patriòtica' entenem un grup de gent que havia de vigilar dirigents independentistes per incriminar, això és fals", ha declarat en referència a l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo i sobre la hipotètica existència d'una 'policia patriòtica'.





Preguntat sobre l'Estatut, ha assegurat que no és l'origen del conflicte actual a Catalunya i ha emplaçat: "Hem de ser capaços de construir una història d'Espanya compartida entre tots, no es pot estimar el que no es coneix".