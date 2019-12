La sèrie 'Merlí. Sapere Aude' mostra un Pol més madur a la universitat

Movistar+ estrena el 5 de desembre la sèrie 'Merlí. Sapere Aude , en què Pol Rubio (Carlos Cuevas) és el protagonista i inicia la seva etapa a la universitat com a estudiant de Filosofia.





MÉS INFORMACIÓ El rodatge de les sèries de Movistar+ generen un impacte econòmic de 14 milions a Catalunya









Allà trobarà un nou referent, la catedràtica Maria Bolaño, interpretada per l'actriu María Pujalte, que l'acompanyarà en el seu recorregut vital cap a la maduresa.





En la presentació de la sèrie aquest dimecres a Barcelona, Cuevas ha destacat que, en aquest viatge del Pol a la universitat, troba nous amics, com el Rai (Pablo Capuz), i segueix mantenint contacte amb companys de l'institut, com el Bruno (David Solans).





En aquesta nova etapa, el Pol ja no és el "líder de la classe i el seductor", no és el personatge que va aparèixer en el primer capítol de 'Merlí', sinó que arriba a la universitat sense conèixer a ningú en un moment de dol.





A la 'spin off' de 'Merlí', el Pol es troba consternat per la pèrdua del seu professor; se sent vulnerable i finalment decideix estudiar Filosofia, com el seu mestre.









És un Pol més vulnerable i té també com a signe d'identitat la seva bisexualitat, cosa poc habitual en els protagonistes de sèries.





'Sapere Aude' vol dir 'Atreveix-te a saber' i pretén interpel·lar l'espectador sobre assumptes de sexualitat, de construcció d'un mateix i de com ens comportem segons l'orientació sexual.





María Pujalte ha remarcat que se sent "feliç" i agraïda per actuar com a professora d'aquest Pol en aquest procés de maduresa, i ha diferenciat el seu personatge del de Merlí.













Per a l'actriu, la sèrie original parlava de la història d'un professor d'institut, mentre que 'Sapere Aude' narra el pas de Pol Rubio per la universitat. Allà, es trobarà amb un nou referent, una catedràtica que "de cap manera exercirà la docència de forma paternalista".





La sèrie està rodada en català i castellà per resultar més "natural" i "realista" en rodar-se a la ciutat de Barcelona, segons ha indicat el productor executiu de Movistar+ Fran Araújo. També es pot veure amb subtítols, o en la versió doblada.