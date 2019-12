Teresa Cunillera: "Ningú pot pretendre que Catalunya sigui independent excloent a la majoria"

Aquest dimecres la Delegació de Govern ha organitzat una acte de celebració del 41 aniversari de la Constitució espanyola que ha comptat amb la presència d'autoritats civils, polítiques i militars a Catalunya. En l'acte, Teresa Cunillera , la Delegada de Govern a Catalunya ha reivindicat la plena "vigència" de la Constitució com a eina per a la seva defensa.









Teresa Cunillera. Delegada de Govern a Catalunya / Catalunyapress





Després d'un minut de silenci a petició de Cunillera, per la 9a dona víctima de la violència masclista a Catalunya, els presents han escoltat atents les paraules de la delegada.





Cunillera ha advertit que "ningú pot pretendre fer de Catalunya un Estat independent excloent a la majoria de la seva població i sense respectar el marc constitucional". Ho ha dit en l'acte de commemoració del 41 aniversari de la Constitució Espanyola, que ha presidit Cunillera al costat dels quatre subdelegats de Govern en les quatre províncies catalanes i a què han assistit membres de l'Cs, PSC, PP i Vox, dirigents dels cossos i forces de Seguretat de l'Estat i de què s'ha absentat el president de la Generalitat, Quim Torra, membres de el Govern, els partits independentistes i els comuns.





En el seu discurs Cunillera ha tingut paraules contínues feia "els intransigents", "els que no respecten les normes" davant el "contrast de diferents idees i una societat plural" insistint en la importància "d'una política del respecte i la cura de les formes ".





Sobre la "desafecció que genera en els joves aquesta Constitució" en què ha reconegut "no es reconeixen com a beneficiaris, perquè no la van votar" ha parlat Cunillera que "la nostra Constitució no està desfasada com no ho està la Declaració de Drets Humans que té 70 anys i ha preguntat als presents "si algú se li acudiria dir que la Declaració està desfasada perquè té 70 anys?". Per a ella està clar que "cada generació ha de reinterprentar-la i la Constitució ha de comptar amb la vitalitat de la renovació . Perquè d'ella emana la legitimitat d'aquest estat de dret i democràtic ".





Assistents a l'acte commemoratiu de la Constitució / Catalunyapress





En paraules de Teresa Cunillera "els drets socials són la clau de la llibertat", ja que, "la desigualtat erosiona la convivència i la igualtat contribueix a la pau social. La Constitució de 1978 està vigent" però ha admès la delegada de Govern en Catalunya, "necessita actualitzar-se"





"Hem de recordar més sovint que vivim en un estat social i ha reivindicat a Espanya com" una democràcia consolidada. El nostre país té una democràcia de qualitat. I en democràcia les formes ho són tot. Ningú pot pretendre que Catalunya sigui un estat independent "perquè citant un dels pares de la Constitució, Miquel Roca," els problemes d'avui a Catalunya no són causa de la Constitució ".





"DINS DE LA LLEI TOT, FORA RES"





"Tenim un problema polític", ha postil·lat Cunillera, i "en democràcia les formes ho són tot dins de la llei i fora res. Cal construir ponts com la Constitució va ser motiu de trobada, entre els quals estiguin disposats a el diàleg. Negociar té tot el sentit amb el que pensa diferent, sense excloure ningú, perquè és l'única manera de governar per a tots "ha dit la delegada de Govern.





A més ha admès que "des de la política hem de defensar la Constituación des de la raó. No anem a poder canviar els sentiments de ningú però hem de convèncer amb arguments. La millor defensa de la Constitució és demostrar la seva vigència i el seu valor".





"Els que per una aspiració política legítima se salten les regles, no formen part del debat democràtic. Per tant, dins de la llei tot, fora res. L'aposta és clara: un diàleg polític democràtic i des de la Constitució. La constitució és la pàtria de el diàleg ".





Ha advertit que a el "embrancar-se en discussions sobre l'èpica dels símbols i les essències, no es pot esperar més que conflicte" perquè considera que, si es parla des del sentiment i no des de la raó, l'acord és impossible, i creu que sobre els sentiments no s'hauria de fer política ".