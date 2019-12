Llibertat per al professor de música amb 12 denúncies amb abusos al Vallès

El professor de gralla que acumula 12 denúncies per presumptes abusos sexuals comesos a Barberà de Vallès i Ullastrell (Barcelona) entre 1999 i 2015 ha quedat en llibertat provisional després que aquest dimecres hagi declarat al jutjat d'instrucció 5 de Sabadell.





L'investigat ha declarat per una suposada agressió sexual que hauria tingut lloc fa més de 15 anys, a Barberà, i només ha contestat les preguntes del seu advocat, i com cap de les parts ha sol·licitat mesures cautelars ha continuat en llibertat provisional a disposició de jutjat cada vegada que se'l requereixi, segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La investigació sobre el cas es traslladarà a les dependències judicials sabadellencs, després que aquest dimecres l'Audiència de Barcelona així ho hagi determinat, arran del dubte presentada pel Jutjat d'Instrucció 2 de Terrassa, ja que allà és on van portar a el declarant, detingut pels Mossos d'Esquadra, el passat mes de març.





D'aquesta manera, les dependències judicials de Sabadell assumiran tota la causa, i d'altra banda, la magistrada del jutjat d'instrucció 5 no ha rebut tota la informació de el cas i, per tant, no ha pres mesures a l'respecte d'aquestes diligències que ha registrat Terrassa.





A Terrassa es van iniciar diligències per un delicte d'abús sexual, on consten 11 víctimes per diversos fets, entre ells tocaments i enviament de fotografies.