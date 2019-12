Desarticulada una banda d'atracadors de joieries a Barcelona

La resolució per part dels Mossos d'Esquadra d'un atracament a punta de pistola a una joieria de l'Eixample de Barcelona per valor de 1,3 milions d'euros el 6 d'octubre de 2018 ha permès detenir deu persones i desarticular la banda d'atracadors, entre els quals hi ha el organitzador de l'assalt i un dels autors materials.





Segons ha informat aquest dimecres la policia catalana en un comunicat, l'organització criminal sorgia d'una perillosa banda anomenada els 'Dogo' que va ser detinguda el 2012 pels mateixos investigadors de la Unitat Central d'Atracaments.





Després de sortir de presó, tres dels seus integrants van formar els seus propis grups per continuar amb els atracaments a joieries, i en els últims anys s'han desmantellat dues d'aquestes bandes sorgides dels 'Dogo' originals, que a més dels atracaments havien protagonitzat homicidis i enfrontaments armats amb la policia a Argentina i Uruguai.





L'operatiu, dirigit pel Jutjat d'Instrucció 31 de Barcelona, que ha permès detenir aquests deu membres de la banda d'atracadors, es va desplegar el 19 de novembre amb dos escorcolls en els domicilis dels principals investigats a Vallirana i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), i tres d'ells han entrat a la presó preventiva.





Després de diversos mesos d'investigacions sobre l'atracament milionari a Barcelona, el maig de 2019, es va poder relacionar amb aquesta causa a un detingut en un altre cas per apropiació indeguda, un argentí de 39 anys, que portava un rellotge valorat en 5.000 euros, robat a aquesta joieria.





Van descobrir que era el receptador encarregat de revendre el botí robat i que tenia una joieria a Buenos Aires que feia servir per recol·locar les peces sostretes en atracaments a Espanya, a més de connectar amb un membre dels 'Dogo', l'últim membre operatiu de la banda i resident a Catalunya.





A més, els investigadors van constatar que el cap de l'organització es dedicava a la venda i distribució de grans quantitats de cocaïna, i es va aconseguir intervenir en el marc de l'operació 2,2 quilos de cocaïna i arrestar el comprador.