Ciutadans denuncia a l'entitat que va espiar els alumnes per esbrinar quina llengua feien servir al pati

Cs ha presentat una denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades contra Plataforma per la Llengua per "espionatge" en al menys 50 centres educatius als quals van assistir per fer un estudi sobre l'ús del català dels alumnes a les escoles.





En la denúncia, que va ser registrada a l'Agència dimarts, s'exposa que aquest espionatge s'hauria dut a terme sense el consentiment dels alumnes i dels seus pares perquè, segons els autors de l'estudi, "el mètode més adequat per a aconseguir una observació més fidedigna és l'observació d'incògnit".





L'estudi explicava que tampoc els centres educatius havien estat informats de "tota la realitat" de l'activitat en la qual un observador de la plataforma al costat d'un professor feien interactuar a grups de 15 alumnes --de tres a tres--.





"Els responsables dels centres educatius coneixien que els alumnes la custòdia del qual tenen legalment encarregada es veurien observats per tercers aliens a l'àmbit educatiu", exposen la denúncia dels taronges, que recorden que els centres estan subjectes a la Llei de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals.





L'observador es dirigia a professor en anglès amb detalls de l'activitat que aquest transmetia als alumnes i la denúncia de Cs sosté que "és raonable inferir que els participants en l'activitat s'empressin per comunicar els seus noms personals".









De tot això, dedueixen una "clara infracció de confidencialitat de les dades personals dels alumnes ja que els noms haurien estat indegudament posats a l'abast de tercers no autoritzats com són els membres de Plataforma per la Llengua".





"Atès que l'activitat d'espionatge es va dur a terme durant l'horari en què habitualment l'activitat educativa dels centres i amb la presència i responsabilitat de personal acadèmic docent, tant els màxims responsables dels centres com el Departament d'Educació no poden obviar que el tractament de les dades dels alumnes no estava emparat per l'exercici de la funció educativa", sosté.





CONEIXEMENT DE LA CONSELLERIA





Cs recorda en la denúncia que va preguntar per aquest estudi a la Conselleria d'Economia i que el Departament els va contestar que "no es disposa d'informació en relació amb l'estudi sociolingüístic a les escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya" realitzat per la plataforma.





Recull la normativa a què s'han de sotmetre els centres per les que si reben sol·licituds d'informació estadística, peticions de respostes a enquestes o qüestionaris per part de centres d'investigació, organismes privats o persones individuals han de valorar la seva "rellevància i oportunitat", tenint en compte la política de Departament en matèria d'Estadística.





"En cas de dubte, valorar-conjuntament amb els responsables dels Serveis Territorials que es poden posar en contacte amb el Gabinet Tècnic si necessiten algun aclariment", diu la norma de la conselleria.





Per tot això, conclouen que és "senzillament inversemblant" l'afirmació del Departament que no disposen de cap informació sobre aquest suposat estudi.





"Costa imaginar que cap dels 50 centres en què es va dur a terme aquest espionatge consideressin seguir la instrucció del propi Departament", afirmen.