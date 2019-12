Un pare pren el control del Instagram de la filla per castigar-la i aquest és el resultat

Davant el comportament reprovable de la seva filla adolescent, una parella nord-americana li va donar dues opcions de càstig de la seva pròpia elecció: o bé lliurava telèfon mòbil durant un mes o bé cedir al seu pare el control dels seus comptes en xarxes socials durant dues setmanes.





La jove va triar la segona opció...





Madelynn Sumpter, una noia de 15 anys que viu a Texas, es va quedar amb la soga a coll quan els seus pares es van assabentar que ella i les seves amigues havien convidat a uns nois a una festa de pijames en la qual, segons diu la parella, no hauria d'haver hagut presència masculina.





Descontents, Tawnya Ford i Larry Sumpter van donar un ultimàtum a la seva filla: o els lliurava el seu telèfon mòbil durant un mes o permetia que el seu pare utilitzés les seves xarxes socials durant 15 dies.





L'adolescent es va negar a deixar el seu telèfon mòbil i no va dubtar a decidir-se per l'opció més original. Així, l'11 de novembre, el seu pare, de 43 anys, va iniciar la inusual gestió de les xarxes socials de la seva filla: des de simples "selfies" fins a fotografies amb poses sexys, perruques i robes excèntriques.









Madelynn no va trigar gaire a penedir-se i va tractar sense èxit revertir la seva decisió. "A la fi del primer dia, Madelynn va començar a dir que havia canviat d'opinió i que triaria el càstig d'un mes", va dir la seva mare a la revista 'Today'. Però els seus precs no van servir de res: el seu pare tenia "massa idees".









Com que no hi ha mal que per bé no vingui, el nombre de seguidors de Madelynn no va deixar de créixer des que el seu pare va prendre el control dels seus comptes.