Trenta candidats es disputaran els premis Zirkòlika de circ

Confesso que la meva iniciació en el món de l'espectacle ho va ser de nen i gràcies a el circ. Hi ha tres noms que em vénen a la memòria: el mag Vilajosana, que actuava a les festes de l'escola i, entre nombre i número, buidava una gerra d'aigua de l'Índia, que sempre apareixia plena de nou, els pallassos Emi, GOTY i cànem de Canadà Circus, figures imprescindibles en la festa major del meu poble i, en fi, la inoblidable i eximia Pinito de l'Or, valent trapezista que es llançava al buit sense xarxa, ni subjecció i era figura màxima dels Festivals Mundials del Circ que organitzaven al Palau Municipal dels Esports els empresaris Feijoo, Castella i González durant les festes nadalenques.





Des de llavors, la meva fidelitat a les carpes circenses s'ha mantingut incòlume ia hores d'ara la meva major alegria és continuar comprovant com els seus artistes són capaços de deixar-me atònit amb les seves habilitats i fins a quin punt el circ, el més antic espectacle del món, conserva la seva extraordinària frescor.









Bona prova d'això de la popularitat del circ és l'existència d'una revista anomenada Zirkólika que convoca des de fa deu anys els premis amb aquest nom per distingir a artistes de les diverses especialitats i companyies. En aquesta nova edició s'atorgaran 10 premis, vuit d'ells atorgats per un jurat de professionals i escollits dels trenta seleccionats d'entre les cinquanta candidatures que es van presentar, un més a una trajectòria de singular valor i l'últim, concedit per un jurat popular en el qual pot votar tothom.





La gala tindrà lloc sota la carpa del Circ Históric Raluy situada al recinte del port (Moll de la Fusta o de Bosch i Alsina) davant de Correus, el dimecres 18 a les vuit del vespre i estarà oberta a el públic en general, que podrà adquirir les seves localitats. S'ha previst una funció extraordinària en la qual actuaran els pallassos Francesco i Andrea "La belle journée", un nombre aeri de corda vertical a càrrec de Marta Finazzi, el faquir Testa, el nombre de baldufes de Pablo Poknovik i finalment una batalla d'acròbates de break dance. Una oportunitat única de viure en directe aquest màgic univers que fa dels nens espectadors responsables i dels adults, uns nens.