El Centre Mèdic Teknon rep el premi al millor hospital internacional del món

Centre Mèdic Teknon del Grup Quironsalud ha rebut el premi "Hospital Internacional de l'Any" per la International Medical Travel Journal (IMTJ), un reconeixement que posa en relleu l’èxit més gran en atreure i atendre pacients internacionals. El jurat, un conjunt independent d'experts internacionals en el sector del turisme mèdic, i presidit per l'editor en cap de l’IMTJ, Keith Pollard, ha seleccionat Centre Mèdic Teknon com a millor hospital de l'any per la quantitat i el tipus de pacients tractats, la qualitat i la gamma de serveis, i la satisfacció del pacient.





La notòria distinció de turisme mèdic posa en relleu la tasca i esforç d'aquest centre privat, que en els dos últims anys ha tractat més de 9.500 pacients internacionals de 139 països diferents. A la llista de països d'origen amb el nombre més gran de pacients tractats a Centre Mèdic Teknon està Rússia en primer lloc, EUA en segon lloc, el Regne Unit en el tercer i segueixen Ucraïna, Kuwait, França, Suïssa, Barbados i el Japó.













En la valoració de la candidatura s'ha tingut en compte, a més, que Centre Mèdic Teknon ofereix atenció d'avantguarda en diversos camps mèdics i maneja casos d'alta complexitat amb la màxima qualitat. A més, Teknon gestiona un programa específic per a visitants internacionals a través del seu Departament Internacional, que ofereix una atenció integral i personalitzada a aquests pacients abans, durant i després de la seva arribada al centre, d'una manera totalment adaptada a les seves necessitats culturals. En aquest sentit, Teknon disposa del Club Teknon, un espai i servei per a l'atenció al detall oferint els més alts nivells de confort i satisfacció durant el temps d'estada al centre.





El personal mèdic de Teknon cobreix totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques per a adults i pediatria, incloent-hi oncologia, cardiologia i cirurgia cardiovascular, traumatologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia estètica/plàstica i neurocirurgia, el que al costat de la innovació constant i la millor tecnologia el converteix en un potent proveïdor de cura mèdica per als pacients internacionals.





Aquest premi es rep al cap de poques setmanes d'aconseguir la 6a reacreditació consecutiva per la JointCommission International, el que el reafirma com el primer hospital d'Espanya avalat en la màxima qualitat i seguretat del pacient; i també pocs dies després de posicionar-se com el cinquè amb millor reputació segons el Monitor de Reputació Sanitària. En aquest sentit, el director de centre, el Dr. José Luis Simón, subratlla "ens enorgulleix rebre aquest premi al millor hospital internacional perquè posa en relleu la important tasca que duem a terme dia a dia perquè els pacients se sentin com a casa.





Aquest premi, al costat dels dos reconeixements anteriors, demostren el màxim compromís de tota l'organització en benefici de la satisfacció i experiència dels nostres pacients, proporcionant diàriament el millor nivell d'atenció possible, el que només s'aconsegueix amb la màxima qualitat, la més alta seguretat i l'excel·lència".