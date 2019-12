Protecció Civil de la Generalitat ha demanat als ajuntaments que tanquin els accessos a rius i rieres i que facin seguiment del cabal dels rius davant la previsió de crescudes importants i possibles inundacions especialment a les comarques de Girona i Barcelona pel temporal, ha informat en un comunicat.





Després de la reunió aquest dimecres del Comitè tècnic dels plans de Protecció Civil Ventcat i Inuncat, han demanat als ajuntaments que tanquin els accessos a espigalls, esculleres, platges i punts perillosos de la costa per un temporal marítim, que serà especialment intens al Delta de Llobregat (Barcelona) i al Cap de Creus (Girona), amb onade de fins a cinc metres.





Així mateix, demanen a la població que eviti aparcar prop de les rieres i zones inundables dels rius, que eviti circular per passos subterranis i la circulació per vies secundàries on plogui amb intensitat, especialment de matinada en comarques de Girona i el litoral.





Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les fortes pluges es prolongaran fins al matí d'aquest dijous, amb especial intensitat fins a la mitjanit, i es poden recollir fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores a Girona i al sud de Terres de l'Ebre (Tarragona).









Davant aquest escenari, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) demana estar atents davant de possibles crescudes dels rius que es poden produir de manera sobtada al litoral i produir inundacions, i citen als rius del compte del Ter, Muga, Fluvià, Daró, Onyar, Tordera, Besòs i Llobregat.





Així mateix, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha avisat de possibles crescudes sobtades als barrancs de la zona dels Ports en Terres de l'Ebre.





POSSIBLE TANCAMENT DE PARCS





Es preveuen ventades de fins a 90 quilòmetres per hora en punts del litoral i zones altes del prelitoral, especialment entre les 18 hores i la mitjanit.





Per això, també s'ha plantejat que els Ajuntaments, en funció de l'evolució i afectació del temporal, prevegin avançar el tancament dels espais públics com els parcs urbans.





Protecció Civil ressalta que la franja horària de més intensitat del temporal serà entre el migdia i la mitjanit, i els cossos d'emergències han reforçat els torns de guàrdia davant possibles incidències.





PROBLEMES EN EL METRO I EN EL SUBMINISTRAMENT DE LLUM





L'estació de metro Tetuan de Barcelona ha quedat reoberta i els trens tornen a parar, després que la tarda d'aquest dimecres ha estat tancada per acumulació d'aigua. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha explicat que els trens de la Línia 2 de totes dues direccions tornen a parar en l'estació.





La tarda d'aquest dimecres tampoc paren en l'estació de Sant Roc, també de la Línia 2, els trens amb direcció Badalona per acumulació d'aigua.





D'altra banda, els 1.800 abonats que s'han quedat sense subministrament elèctric a Igualada (Barcelona) la tarda d'aquest dimecres ja han recuperat el servei, i hi ha més de 8.000 afectats a la comarca barcelonina del Baix Llobregat, han explicat fonts d'Endesa.





A causa de la pluja, s'han quedat sense subministrament uns 3.000 abonats a Esplugues de Llobregat (Barcelona) i a 5.417 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).